Groźby Al-Kaidy pod adresem "Charlie Hebdo"

Zamach w redakcji "Charlie Hebdo". Po 5 latach ruszył proces

Przez ponad dwa stulecia opracowano zasady prawne "w celu ochrony waszej wolności słowa, która jest atakowana, jak nigdy dotąd w ciągu ostatnich 75 lat, tym razem przez nowe totalitarne ideologie, udające często wzorowanie się na tekstach religijnych" - czytamy w liście.

One hundred french news outlets publish today a joint statement in support of #CharlieHebdo following threats against the satirical magazine. They call on the citizens to stand up for #FreedomOfExpression! #DefendonsLaLiberte https://t.co/Z3er3liPdV