Ewakuowano Wieżę Eiffla. "Alarm bombowy"

Okolice wieży Eiffla są zamknięte dla ruchu i odgrodzone przez policję - przekazał obecny na miejscu dziennikarz stacji.

ZOBACZ: Tajfun w Japonii. Tysiące ewakuowanych

Służby prasowe spółki zajmującej się wieżą potwierdziły, że doszło do ewakuacji, ale nie chciały komentować jej powodu - poinformowała agencja Reutera.

#Paris 's #EiffelTower has been evacuated, a security source told Reuters on Wednesday. https://t.co/Dck2xH2QiW

🇫🇷 — DEVELOPING: #EiffelTower in Paris evacuated after a man threatens to detonate bomb sparking a massive police response in the area — Details to follow.



pic.twitter.com/jVzNBu640a