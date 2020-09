Polskie gry najbardziej wyczekiwane na platformie Steam

CD Projekt przetarł szlaki innym polskim producentom. Zasłynął na całym świecie trylogią o Wiedźminie, a także dodatkami do podstawowych gier. Przy okazji przyzwyczaił odbiorców do wysokiej jakości naszych produktów.



Jeśli gry, to tylko polskie



W tej chwili aż trzy polskie gry znajdują się w TOP 10 najbardziej wyczekiwanych na platformie Steam. Gracze na pierwszym miejscu stawiają "Cyberpunka 2077". To ma być najbardziej emocjonująca premiera tego roku. Po pierwsze, dlatego, że stoi za nią CD Projekt. Po drugie dlatego, że apetyty zostały bardzo zaostrzone, gdyż data wydania gry była wielokrotnie przesuwana. Powody zwłoki są różne - zarówno lockdown, jak i nieoczekiwane problemy techniczne.



Wszystko wskazuje na to, że gra ukaże się na rynku za niecałe dwa miesiące.

- Finalizujemy prace. Właśnie zaczęliśmy przygotowania do ostatecznej certyfikacji. Oczywiście będziemy pracować nad grą do samego końca. To olbrzymie przedsięwzięcie. Dniem premiery będzie 19 listopada - powiedział Adam Kiciński, prezes spółki CD Projekt w rozmowie z PAP.



Sama przedsprzedaż "Cyberpunka 2077" musi cieszyć twórców i inwestorów. Jest dużo wyższa, niż w przypadku bestsellerowego "Wiedźmina 3". To zapewne efekt kampanii promocyjnej, w którą zaangażowano m.in. znanego aktora Keanu Reeves’a. Jako gwiazda "Matrixa" doskonale pasował do produkcji osadzonej w utopijnej przyszłości.



Za plecami "Cyberpunka"



W drugiej kolejności klienci Steam czekają na "Dying Light 2" polskiego Techlandu. To następna część hitu sprzed pięciu lat, który przyciągnął - jak twierdzi producent - ponad 18 milionów osób.

Poza podium, na ósmej pozycji, znalazł się "Ghostrunner" produkowany przez One More Level. Premiera tej gry ma odbyć się 27 października tego roku. Duże zainteresowanie produkcją może wynikać z pewnych podobieństw do "Cyberpunka 2077". Jej akcja toczy się w cyberpunkowym mieście rządzonym przez tamtejszego dyktatora - Klucznika. Gatunkowo mamy mieć do czynienia z klasyczną rozgrywką FPP (popularnie "strzelanką"), w której, by przetrwać, musimy wyeliminować jak największą liczbę przeciwników.

Trzy najbardziej pożądane polskie gry nie zamykają listy. Światowi klienci platformy Steam czekają też na kilka produkcji PlayWaya, ale te znalazły się na niższych pozycjach.



