Konflikt wokół "Wiedźmina" zakończony. Sapkowski i CD Projekt porozumieli się

Jak podkreślono w oświadczeniu, "przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami".

"Wierzę że dziś rozpoczynamy nowy etap"

"Zawsze podziwialiśmy twórczość Pana Andrzeja Sapkowskiego, która była inspiracją dla zespołu Studia CD PROJEKT RED" – podkreślił Adam Kiciński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej CD PROJEKT. "Wierzę że dziś rozpoczynamy nowy etap w naszej relacji" – dodał Kiciński.

Według podpisanego porozumienia, spółka zyskała nowe prawa oraz potwierdzenie posiadanych praw "do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu".

Szczegółowe warunki porozumienia, póki co, pozostają tajemnicą.

Gra o sukces

Fakt, że gra na podstawie sagi o przygodach Wiedźmina osiągnęła tak wielki sukces, zaskoczył Sapkowskiego. Kiedy lata temu sprzedawał prawa CD Projektowi, pisarz przyjął jednorazową zapłatę, a jej wysokości żadna ze stron nie ujawniła.

Sapkowski żałował swojej decyzji i postanowił powalczyć o większą rekompensatę. Co spowodowało, że CD Projekt dostał wezwanie do zapłaty.

"Odliczając nawet to, co autor dostał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności z gry »Wiedźmin 3« wraz z dodatkami, uznajemy, że roszczenie to opiewa na co najmniej 60 mln zł" – pod dokumentem widniał podpis pełnomocnika Sapkowskiego.

Taka postawa autora wzbudziła zaskoczenie wśród fanów jednego z najpopularniejszych bohaterów z gatunku fantasy w Polsce.

CD Projekt nie chciał spełnić warunków stawianych wtedy przez autora książek. Według spółki, żądania pisarza były bezpodstawne.

