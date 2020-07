"The Witcher: Blood Origin" ma składać się z sześciu odcinków. Serial będzie kręcony w Wielkiej Brytanii. Jego fabuła ma zostać osadzona 1200 lat przed wydarzeniami z "Wiedźmina", serialu, który na platformie Netflix był hitem.

Nowy serial o "dawno zapomnianej historii"

Twórcy zdradzili, że produkcja przedstawi "dawno zapomnianą historię" ze świata elfów. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do połączenia się światów potworów, ludzi i elfów.

Producentami wykonawczymi serialu zostali Lauren Schmidt Hissrich oraz Declan de Barra. Powstanie "The Witcher: Blood Origin" Netflix zapowiedział na oficjalnym koncie na Twitterze.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.