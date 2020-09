Do uroczystego przekazania nowego sprzętu dla stołecznych policjantów doszło w czwartek w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przy ul. Karolkowej.

Udział w uroczystościach wziął m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.

W trakcie uroczystości stołecznym policjantom zostały przekazane 23 oznakowane Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego o mocy 177 KM, 8 oznakowanych radiowozów Skoda Superb o mocy 272 KM, nieoznakowany Opel Vivaro i Opel Zafira Life o mocy 120 KOM oraz holowniki Iveco i Mercedes.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP mają nowe radiowozy. Garnizon stołeczny otrzymał 13 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki umożliwiły zakup nowego wyposażenia, w tym samochodów i dronów dla "drogówki". pic.twitter.com/3AMy2mlF9e — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 24, 2020

18 nowych dronów

Do policjantów z ruchu drogowego trafiło również 18 dronów, dzięki którym funkcjonariusze będą mogli nadzorować zachowania uczestników ruchu drogowego z powietrza, oraz wykorzystywać je do nadzoru miejsc w których doszło do zdarzenia drogowego.

Pierwszy zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela powiedział, że nowy sprzęt będzie wykorzystywany przez stołecznych policjantów, tak aby poprawić bezpieczeństwo na drogach oraz aby maksymalnie skrócić czas reakcji na zdarzenie.

- Obszary z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także szybka i skuteczna reakcja na zdarzenie, załatwianie tych zdarzeń są dla nas głównymi priorytetami. Dlatego też tak bardzo ważnym i istotnym dla nas elementem będzie wykorzystywanie w codziennej służbie tak wspaniałego i nowoczesnego sprzętu - podkreślił.

Komenda Stołeczna Policji

900 tys. złotych na środki ochronne w czasie epidemii

- W związku z panującą nadal epidemią COVID-19 w ramach tego projektu wyasygnowaliśmy 900 tys. złotych, które zostały przeznaczone na zakup środków ochronnych w postaci płynów dezynfekujących, kombinezonów, rękawic, maseczek tak aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort służby naszych policjantów - zaznaczył insp. Krzysztof Smela.

Przekazał także, że to nie jedyny projekt z funduszy unijnych realizowanych przez stołeczną policję. - W tej chwili procedowany jest kolejny projekt, który związany jest także z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W ramach tego projektu planujemy wyposażyć policjantów w nowoczesny sprzęt w postaci 30 nowych motocykli, 148 nowych kombinezonów dla motocyklistów, laserowe mierniki prędkości, urządzenia do badania spalin - dodał.

"Bezpieczeństwo, jest dla nas absolutnie najważniejsze"

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zaznaczył, że tego typu projekty jak doposażenie służb w tym i policji są wyjątkowe, ponieważ one bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo obywateli. - Bezpieczeństwo, jest dla nas absolutnie najważniejsze. Więc bardzo cenimy sobie takie projekty. Bardzo cenimy inicjatywę Komendy Stołecznej Policji, która wychodzi z propozycjami finansowania niezbędnego sprzętu - powiedział wiceminister.

- Chciałbym zapewnić, że wszelkie kolejne inicjatywy i potrzeby, które będą nam wskazywane będziemy starali się je zaspokajać, bo dla nas jest to bardzo ważne - podkreślił.

Ponad 22 tys. radiowozów w polskiej policji

Natomiast pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak poinformował, że w polskiej policji służy ponad 22 tys. radiowozów. - Radiowozy są systematycznie zmieniane, podnoszony jest ich poziom, który ma przyczynić się do bezpieczeństwa obsługujących te pojazdy policjantów. Pewne rzeczy są niewidoczne, ale każdego roku zmieniamy takie elementy jak sygnały dźwiękowe, sygnały świetlne, żeby były bardziej słyszalne dla innych użytkowników ruchu drogowego. Te zmiany mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu" - poinformował.

"Ten nowoczesny sprzęt, który trafił do stołecznych policjantów to nie jest sprzęt policji. To jest sprzęt, który będzie służył ludziom. Ja zawsze podkreślam, że pracodawcą każdego polskiego policjanta nie jest jego kierownik, naczelnik, komendant, ale pracodawcą jest polski obywatel, który odprowadza podatki i ma za to prawo czuć się bezpiecznie" - dodał nadinspektor.

Nowe radiowozy stołecznych policjantów zostały kupione w ramach projektu "Dostosowania zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T". Koszt inwestycji wyniósł ponad 13 milionów złotych, z czego 85 proc. pochodziło z Unii Europejskiej, a 15 proc. z budżetu policji.

ms/prz/ PAP