Policjant tak lubi radiowozy, że zgromadził ich ponad 500 z całego świata

Mł. asp. Arkadiusz Sokół na co dzień jest dzielnicowym w Grodkowie (woj. opolskie). Po godzinach zajmuje się swoją kolekcją modeli radiowozów. Zgromadził ich do tej pory ponad 500, ale zbiór wciąż się powiększa. Wszystko zaczęło się w 2008 r., kiedy z okazji wstąpienia do służby dostał w prezencie od żony model radiowozu.