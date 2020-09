Wyrywał ludziom zęby jeżdżąc na deskorolce. Dentysta skazany na 12 lat więzienia

Na filmie, który dentysta Seth Lookhart wysłał do swoich znajomych, widać jak mężczyzna podjeżdża do niczego nieświadomej pacjentki, przygotowanej już wcześniej do zabiegu i wyrywa jej zęba. Następnie wyjeżdża z gabinetu, w spektakularny sposób zrzucając z siebie rękawiczki. Sytuację na nagraniu opisywał jako "nowy standard opieki".

Więzienie i zakaz

W styczniu tego roku Lookhart został uznany winnym 46 zarzutów. Sąd przy "przytłaczających dowodach" nie miał wątpliwości, że mężczyzna nie stosował się do standardów zawodowych i narażał zdrowie pacjentów. Co więcej, udowodniono mu m.in. wykonywanie znieczuleń bez zgody pacjentów i odpowiedniej wiedzy, a także oszukiwanie systemu opieki zdrowotnej przez fałszowanie dokumentacji medycznej. W ten sposób ukradł co najmniej 2 mln dolarów.

Pacjentka, której wyrwał zęba, zgodziła się zeznawać w sądzie. Przyznała, że nie była świadoma, jak w rzeczywistości wyglądał zabieg oraz że nie wyraziła zgody na taką ekstrakcję zęba.

Wysokość kary miała zostać ogłoszona w kwietniu, ale rozprawa została przełożona przez pandemię koronawirusa. Ostateczny wyrok ws. dentysty zapadł w tym tygodniu. Lookhart został skazany na karę 12 lat bezwzględnego więzienia. Po wyjściu na wolność nie będzie mógł wykonywać zawodu dentysty przez następne 10 lat.

"On krzywdził ludzi"

Lookhart w sądzie odczytał przygotowane przez siebie oświadczenie, w którym zapewniał, że "bardzo żałuje swoich czynów". - Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy zacząłem zbaczać z kursu. Chociaż udało mi się zapewnić dobrą opiekę wielu pacjentom, to powinienem być bardziej zdyscyplinowany i skupić się na bazie klientów, na których mi zależało - powiedział.

Dentysta prosił sąd o ponowne rozpatrzenie sprawy argumentując, że "zmienił się" i "postara się odpokutować za grzechy" pracując w zawodzie, wśród rodziny i przyjaciół.

- To nie jest zwykłe przestępstwo gospodarcze i przypadek, w którym sąd karze kogoś za kradzież 2 mln dolarów. Lookhart krzywdził ludzi: bezbronnych, dzieci, niepełnosprawnych - mówił Eric Senta zastępca prokuratora generalnego stanu Alaska.

