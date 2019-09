Słonica z gdańskiego zoo przeszła zabieg dentystyczny. Wykorzystano piłę z twardej stali

Słonicy afrykańskiej z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego pękał cios. Trzeba było go przyciąć - poinformowało w czwartek gdańskie zoo.

Pracownicy zoo zauważyli, że cios słonicy Katki zaczyna pękać wzdłuż. Taki uraz jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia zwierzęcia, ponieważ gdyby ząb pękł do samego końca dochodząc do kanału zębowego prawdopodobnie doszłoby do zakażenia.

"Mieliśmy dwie możliwości: założyć obrączkę na ząb, która prawdopodobnie zatrzymałaby dalsze pękanie, albo dokonać cięcia" - powiedział, cytowany w komunikacie zoo, dr n. wet. Mirosław Kalicki, lekarz weterynarii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.

"Nie mieliśmy jednak pewności, czy ta pierwsza metoda zadziała w stu procentach, dlatego zdecydowaliśmy się na przycięcie zęba" - dodał.

Zabieg skrócenia chorego ciosu trwał około 20 min i przebiegł sprawnie. Cięcia dokonał jej opiekun Tomasz Hofman pod nadzorem lekarza weterynarii.

Ponieważ szkliwo zęba jest najtwardszą tkanką w organizmie to do podcięcia słoniowego ciosa wykorzystano piłę z bardzo twardej stali. Sam zabieg odbył się bez narkozy, ponieważ mogłaby ona stanowić duże zagrożenie dla życia słonicy.

