Remont w Centrum Zdrowia Dziecka. Pomogła Fundacja Polsat

Przed 1999 rokiem mimo podejmowanych wysiłków istniał znaczny rozdźwięk między możliwościami pozyskania odpowiedniej liczby narządów od osób zmarłych, a liczbą oczekujących na przeszczep dzieci. Wiele dzieci umierało w oczekiwaniu na przeszczep, lub też rodzice szukali możliwości leczenia za granicą.

W ciągu roku w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu - Centrum Zdrowia Dziecka wykonywało się około 10 transplantacji wątroby pobieranej od osób zmarłych, a drugie tyle dzieci leczono w Szpitalu Neckera w Paryżu przeszczepieniem narządu pobranego od żywego spokrewnionego dawcy. Nadal pozostawało jednak około 10-15 dzieci rocznie, dla których bez rozwoju programu nie było ratunku. Przez dwa lata Centrum Zdrowia Dziecka przygotowywało się do wdrożenia programu przeszczepiania dzieciom fragmentu wątroby pobieranego od jednego z ich rodziców.

Przenoszenie programu rodzinnych przeszczepów wątroby z Paryża do Warszawy



Dzięki pomocy Fundacji POLSAT przeszkolone zostały w dwóch ośrodkach w Paryżu dwa zespoły chirurgiczne odpowiedzialne za pobranie fragmentu wątroby od żywego dawcy (zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby WUM w Warszawie pod kierunkiem prof. M. Krawczyka) oraz zespół odpowiedzialny za przeszczepienie pobranego fragmentu wątroby dziecku (zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w IPCZD pod kierunkiem prof. P. Kalicińskiego). Chirurdzy tych zespołów uczestniczyli wielokrotnie w operacjach przeszczepu rodzinnego w Paryżu.

Fundacja POLSAT sfinansowała rozbudowę Pooperacyjnego Oddziału Intensywnej Terapii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka co umożliwiło dalszy rozwój przeszczepiania wątroby u dzieci w tym przede wszystkim programu przeszczepów rodzinnych. Brak bowiem odpowiedniego zaplecza w zakresie intensywnej terapii pooperacyjnej uniemożliwiał zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym w CZD. Dzięki budowie nowej Poradni Chirurgicznej oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii Ambulatoryjnej odciążony został Centralny Blok Operacyjny w CZD, na którym możliwe było zwiększenie liczby dużych operacji w tym transplantacji wątroby.



Stopniowe przenoszenie programu rodzinnych przeszczepów wątroby z Paryża do Warszawy miało też bardzo istotny aspekt finansowy. Łączny koszt pobytu dziecka z rodzicami w ośrodku zagranicznym oraz operacji pobrania i przeszczepienia wątroby oraz leczenia pooperacyjnego wynosił ok. 400 000 - 600 000 zł.



Koszt leczenia dziecka w pierwszym roku po transplantacji wątroby już po powrocie do Polski wynosił ok. 30 000 - 50 000 zł, podczas gdy koszt przeszczepu rodzinnego wykonanego w Polsce wraz z leczeniem przez rok od operacji wynosi ok. 250 000,00 zł, tak więc dwukrotnie mniej niż za granicą - za te same środki można zatem uratować dwukrotnie więcej dzieci.

Ponad 300 rodzinnych przeszczepów wątroby

Ponadto za granicą koszty każdorazowo obciążają rodziców, podczas gdy w Polsce przeszczepy wątroby jako procedury wysokospecjalistyczne finansowane są z budżetu państwa. Pierwszy rodzinny przeszczep wątroby odbył się w CZD 12 października 1999 r. Ola miała wtedy 4 lata a, dawcą dla Oli był jej tata.



Od 1999 do 2019 roku w Klinice zostało wykonanych ponad 300 rodzinnych przeszczepów wątroby.



Dzięki pomocy Fundacji w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów wdrożono także po raz pierwszy w Polsce, unikalną technologię medyczną – zastosowanie tzw. sztucznej wątroby (dializa wątrobowa, dializa albuminowa MARS) oraz neuromonitoringu śródoperacyjnego.

Klinika należy do czołówki światowej w zakresie przeszczepów rodzinnych, ale przede wszystkim może leczyć bardzo wiele dzieci, które nigdy nie otrzymałyby szansy na przeszczepienie.



W maju 2018 roku po raz kolejny Fundacja wsparła Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w IP CZD kupując nowoczesny aparatu USG z kolorowym Dopplerem (o wartości 240 000 zł).

Fundacja przekazała ponad 2 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu



Obecny aparat w Klinice był już całkowicie wyeksploatowany - po 10 latach ciągłego używania, ulegał awariom i wymagał kosztownych napraw.



Bez sprawnego aparatu monitorowanie pacjentów po przeszczepieniu narządów, szczególnie w zakresie przepływu krwi przez zespolenia naczyniowe wykonywane podczas transplantacji, jest niemożliwe i zakup nowego aparatu, mobilnego i spełniającego wymagania jakościowe stał się pilną potrzebą Oddziału.



W latach 1999-2018 Fundacja przekazała ponad 2 mln zł na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w CZD.



W 2020 roku odbył się remont pomieszczeń przeznaczonych dla nowo tworzonego Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci.

