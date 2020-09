Fundacja Polsat i Amazon ze wsparciem dla dzieci chorych na nowotwór

Amazon przekaże pieniądze dla Fundacji Polsat na pomoc dzieciom z nowotworem. - Myśmy zasugerowali, aby te 200 tys. zł zostały przekazane do wrocławskiego hospicjum, które buduje jedyny właściwie budynek opieki paliatywnej na Dolnym Śląsku - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Każdego roku nowotwory diagnozowane są u ponad 300 tysięcy dzieci na całym świecie. Choroby nowotworowe wśród chorób niezakaźnych to najczęstsze przyczyny śmierci najmłodszych pacjentów. W przypadku dzieci mają one wyjątkowo szybki przebieg - postęp w ich leczeniu byłby sprawniejszy, gdyby mali pacjenci wcześniej trafiali do onkologów.

ZOBACZ: Remont w śląskim szpitalu. Dzięki Fundacji Polsat oddział zmienił się nie do poznania

Amazon w ramach międzynarodowej inicjatywy Miesiąca Świadomości Nowotworów Dziecięcych już po raz trzeci dołącza do walki ze śmiertelnym wrogiem, realizując globalnie kampanię #AmazonGoesGold. Akcja ma na celu pomóc setkom tysięcy dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, jak również ich rodzinom.

200 tys. zł dla wrocławskiego hospicjum

W dniach 15 - 16 września pracownicy Amazon, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, przychodzą do pracy w piżamach, strojach superbohaterów oraz ubraniach w kolorze złotym, który oficjalnie jest barwą Miesiąca Świadomości Nowotworów Dziecięcych. W ten sposób pracownicy okazują solidarność z najmłodszymi pacjentami.

ZOBACZ: Ponad 5 mln zł od Fundacji Polsat na zakup środków ochrony osobistej dla służby zdrowia

W ramach akcji Amazon przekaże 200 tysięcy złotych dla Fundacji Polsat, która wesprze Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, które buduje Dom Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych. - Myśmy zasugerowali, aby te 200 tys. zł zostały przekazane do wrocławskiego hospicjum, które buduje jedyny właściwie ośrodek opieki paliatywnej na Dolnym Śląsku. Takiej placówki tam nie ma, która będzie zajmowała się opieką nad dziećmi i rodzicami w tym - powiedziała prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

WIDEO: Fundacja Polsat i Amazon ze wsparciem dla dzieci chorych na nowotwór

"To nie jest tylko choroba dorosłych"

Dodatkowo Amazon przekaże na donacje lokalne 11 złotych za każdą osobę, która dołączy do akcji Amazon Goes Gold, przychodząc do pracy w piżamie, albo w złotym przebraniu.

- Pragniemy wspierać najmłodszych pacjentów w ich codziennych zmaganiach z chorobą, zapewniając im dodatkową pomoc w procesie leczenia oraz wpływając na polepszenia jakości ich życia. Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyczyni się do osiągnięcia tego celu – powiedziała Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

- Wsparcie od Amazon jest bardzo ważne z dwóch powodów – po pierwsze ze względu na wymiar finansowy, a po drugie dzięki takim akcjom wielu z nas dowiaduje się, że nowotwory to nie jest tylko choroba dorosłych, ale że dotykają też tych najbardziej bezbronnych, naszych najmłodszych - mówiłą Aldridge-Holc. - Dlatego też Fundacja Polsat spośród ponad 250 mln złotych przekazanych w ciągu prawie 25 lat działania, istotną część poświęciła dzieciom chorym na nowotwór - dodała.

WIDEO - "Życzyła śmierci mojemu dziecku!" Od 13 lat nęka mieszkańców Gorzowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/grz/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP