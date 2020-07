30 mln złotych od Zygmunta Solorza i Grupy Polsat na wsparcie walki z pandemią koronawirusa

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat przeznaczyli w sumie kwotę ponad 30 mln złotych na wsparcie społeczeństwa i służby zdrowia podczas dotychczasowej walki z pandemią koronawirusa. Pomoc była skierowana między innymi do szpitali, lekarzy, pielęgniarek, pracowników służb medycznych, jak również np. do dzieci z domów dziecka.

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat od początku trwania pandemii odpowiedzialnie angażują się w działania pomocowe dla wielu grup społecznych. Było to zarówno wsparcie finansowe i rzeczowe dla szpitali oraz pracowników służby zdrowia, jak i np. dla dzieci z domów dziecka. Między innymi zakupy sprzętu ochronnego, środków dezynfekcyjnych, blok reklamowy w Polsacie, akcje SMS-owe czy zakup sprzętu elektronicznego do nauki dla dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka.

"Wypełniamy w ten sposób swoją misję społeczną"

- Jesteśmy polską firmą i to naturalne, że postanowiliśmy działać. Grupa Polsat i Fundacja Polsat już niemal 30 lat angażują się w działania pomocowe, podczas których na wsparcie dla społeczeństwa przekazaliśmy już kilkaset milionów złotych. W czasie epidemii zaangażowanie było szczególnie potrzebne, na działania w różnych obszarach przeznaczyliśmy ponad 30 mln złotych. Działaliśmy ramię w ramię z milionami ludzi, którzy poświęcali swój czas i środki na wsparcie dla służby zdrowia. Wypełniamy w ten sposób swoją misję społeczną. Chciałbym też zaapelować do wszystkich, abyśmy pamiętali, że również po pandemii wiele osób, dzieci czy szpitali będzie wymagało wsparcia – powiedział Zygmunt Solorz.

Cyfrowy Polsat Swoimi dotychczasowymi działaniami Grupa Polsat objęła obszary zdrowia i bezpieczeństwa, wsparcia dla dzieci i młodzieży, pomocy seniorom oraz edukacji i informacji

Ostatnie nasze inicjatywy to przekazanie respiratorów szpitalom zakaźnym oraz koncert dla Śląska, przygotowany i wyemitowany przez Telewizję Polsat.

20 nowoczesnych respiratorów o wartości niemal 3 mln złotych to dar od Plusa i Fundacji Polsat. Obecnie są one dostarczane do szpitali w całej Polsce.

Koncert dla Śląska odbył się 4 lipca i był transmitowany na żywo przez Telewizję Polsat.

200 tys. testów na koronawirusa, specjalny blok reklamowy

Swoimi dotychczasowymi działaniami Grupa Polsat objęła obszary zdrowia i bezpieczeństwa, wsparcia dla dzieci i młodzieży, pomocy seniorom oraz edukacji i informacji. Najważniejsze działania to: zakup 200 tys. testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną, zakupy sprzętu medycznego, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także przekazanie 2200 tabletów dzieciom wykluczonym cyfrowo.

Wśród pozostałych działań były m.in.: akcje SMS-owe, posiłki dla szpitali, paczki dla dzieci w szpitalach od pracowników Polsat Media Biuro Reklamy, kampania społeczna o wsparciu dla seniorów, a także np. 3000 żonkili dla Fundacji Wolne Miejsce na rzecz akcji "Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych".

Funkcję edukacyjną i informacyjną pełniły kanał informacyjny Polsat News oraz Wydarzenia, emitowane kilka razy dziennie na antenie głównej Polsatu, portal internetowy polsatnews.pl oraz aplikacja mobilna Polsat News.

