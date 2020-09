W czwartek o godz. 9:30 Parlament Europejski zagłosuje na projektem rezolucji dot. praworządności w Polsce. Zgodnie z nim nad Wisłą dochodzi do ciągłego pogarszanie się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych. Europosłowie PiS zapowiadają, że będą przeciwko, europosłowie PO chcą poprzeć rezolucję. Wyniki głosowania znane będą po godz. 12:30.

W środę europosłowie odrzucili ponad 100 poprawek do projektu autorstwa m.in. frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz grupy Tożsamość i Demokracja, natomiast przyjęto 12 poprawek doprecyzowujących projekt autorstwa innych grup.

Projekt zostanie poddany pod ostateczne głosowanie w czwartek, a wynik będzie prawdopodobnie znany tego dnia wczesnym popołudniem.

"Unia rzuca nam kłody pod nogi i traktuje w nierówny sposób"

Europosłanka Beata Kempa (PiS) powiedziała, że europosłowie jej partii zagłosują przeciwko rezolucji.

- Powinna zostać odrzucona, bo jest szkodliwa i kłamliwa - uznała.

Jej zdaniem, rezolucja jest przykładem liberalno-lewicowego trendu, którzy "zmierza w stronę ingerencji w suwerenność państw".

- Polski rząd ma prawo do reform, podobnie jak Węgrzy, jak Rumunii, jak Bułgarzy. (...) Unia rzuca nam kłody pod nogi i traktuje nas w nierówny sposób. (...) To seans nienawiści, który wzniecają polscy europosłowie opozycji wśród swoich kolegów, prosząc wręcz, żeby przyszli im z odsieczą. Rozpaczliwie starają się powrócić do władzy - powiedziała.

Obawy Parlamentu Europejskiego ws. Polski

Natomiast europosłowie PO-PSL zamierzają poprzeć projekt. Ich zdaniem, jest to "akt oskarżenia wobec władzy, która nadużywa swojej pozycji i forsuje rzeczy niezgodnie z konstytucją i porządkiem prawnym".

Dokument przygotował szef Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), eurodeputowany Socjalistów i Demokratów (S&D) Juan Fernando Lopez Aguilar.

Projekt mówi o ciągłym pogarszaniu się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. Dokument stwierdza, że obawy Parlamentu dotyczą: funkcjonowania systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochrony praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości.

Wezwano Radę Europejską i Komisję do "powstrzymania się od wąskiej interpretacji zasady praworządności" oraz do wykorzystania w pełni możliwości procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Apel do polskiego rządu

Autorzy projektu przypominają w nim o stanowisku wyrażonym w rezolucji z 18 grudnia 2019 r., w której PE "zdecydowanie potępił wszelką dyskryminację osób LGBT i naruszanie ich praw podstawowych przez władze publiczne, w tym mowę nienawiści ze strony władz publicznych i wybranych urzędników w kontekście wyborów, jak również ogłoszenie w Polsce tzw. stref wolnych od ideologii LGBT oraz w której to rezolucji wezwał Komisję do zdecydowanego potępienia tego rodzaju dyskryminacji w sferze publicznej".

W projekcie pojawia się apel do rządu polskiego "o przestrzeganie wszystkich postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w międzynarodowych normach odnoszących się do praw człowieka, a także o podjęcie bezpośredniego dialogu z Komisją".

Autorzy dokumentu wzywają też polski rząd do "szybkiego wdrożenia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz do poszanowania nadrzędności prawa Unii".

PAP, polsatnews.pl