"Wystarczy już gadania. Komisja i Rada muszą działać ws. praworządności w Polsce"

Jak wskazał, jeśli w czwartek PE przyjmie rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce, będzie to już dziesiąty taki dokument.

- Czy to przypadek, że Rada Europy, Komisja Wenecka, wiele ośrodków eksperckich, które zajmują się prawami podstawowymi i demokracją, również OBWE i PE, mówią o tym, że pogarsza się stan praworządności, demokracji, praw człowieka w Polsce? To nie jest przypadek. Żałosna jest odpowiedź, jaką słyszymy, że jest to spisek lewactwa – powiedział.

Aguilar przypomniał, że PE uruchomił 3 lata temu wobec Polski art. 7 traktatu, a mimo to standardy demokracji cały czas pogarszają się. Dlatego, jak mówił, konieczne jest przyjęcie kolejnej rezolucji w sprawie Polski.

Jej projekt dotyczy m.in. niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, sytuacji prokuratury w Polsce, Sądu Najwyższego, wolności słowa, pluralizmu mediów, sytuacji mniejszości, w tym LGBTI, oraz antysemityzmu w ostatniej kampanii wyborczej.

Aguilar przekonywał, że w tych sprawach Komisja Europejska i Rada muszą działać jak najszybciej. - Wystarczy już gadanie, trzeba działać. Artykuł 7 został uruchomiony. (…) Żądamy od Rady, aby wpisała te kwestie do swojego porządku obrad – powiedział.

Zaznaczył też, że potrzebne jest stworzenie zasad dotyczących uzależnienia dostępu do budżetu UE od pełnego poszanowania prawa europejskiego. - Nie może być tak, że ktoś ma dostęp do europejskich pieniędzy, kiedy ma poważne niedociągnięcia w zakresie demokracji, praworządności i praw człowieka - podsumował.

Projekt raportu komisji wolności obywatelskich wskazuje na "przytłaczające dowody" łamania zasad państwa prawa i praw podstawowych. Jego autorzy informują o ciągłym pogarszaniu się stanu demokracji nad Wisłą.

Poniedziałkowa debata o Polsce

W poniedziałek w PE odbyła się debata na ten temat. Wiceszefowa KE Viera Jourova zapowiedziała podczas niej, że Komisja wkrótce zdecyduje o kolejnych krokach w procedurze przeciw Polsce dotyczącej sądownictwa. Europosłowie centrolewicy wskazywali, że w Polsce trwa kryzys praworządności. Europosłowie PiS i części innych frakcji bronili reform polskiego rządu.

Głosowanie nad projektem rezolucji ma odbyć się w czwartek.

