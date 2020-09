Komisja Europejska proponuje zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do co najmniej 55 proc. w odniesieniu do poziomu z 1990 r. - poinformowała w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zapowiedziała też, że 20 proc. środków z funduszu odbudowy po koronawirusie trafi na inwestycje cyfrowe.