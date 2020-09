Von der Leyen: w UE nie ma miejsca na "strefy wolne od LGBT"

Leyen zapowiedziała przy tym, że kierowana przez nią instytucja przedstawi wkrótce strategię wzmocnienia praw osób należących do mniejszości seksualnych.

- Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są, bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej UE - powiedziała w Parlamencie Europejskim w Brukseli von der Leyen.

Zapowiedziała, że Komisja wkrótce przedstawi strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI. - W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju - zaznaczyła.

Szefowa @vonderleyen o Polsce w #SOTEU2020 „strefy wolne od LGBT to strefy pozbawione człowieczeństwa, nie ma dla nich miejsca w naszej wspólnocie..wzmocnimy strategię obrony praw osób LGBT w UE” pic.twitter.com/BV1ehLA5w6 — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) September 16, 2020

Na temat "stref wolnych od LGBT" mówił podczas poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim eurosposeł Patryk Jaki. - Nie ma w Polsce stref wolnych od LGBT - stwierdził. Dodał, że to żart lewicowych aktywistów. - Zrobili zdjęcia, wysłali je państwu, a państwo uwierzyli - powiedział. Podczas debaty wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova zapowiedziała, że KE wkrótce zdecyduje o kolejnych krokach w procedurze przeciw Polsce dot. sądownictwa.

"Pogarszanie się stanu demokracji nad Wisłą"

Przyczynkiem dla trwającej 1,5 godziny debaty w PE był projekt raportu komisji wolności obywatelskich, który wskazuje na "przytłaczające dowody" łamania zasad państwa prawa i praw podstawowych. Jego autorzy informują o ciągłym pogarszaniu się stanu demokracji nad Wisłą.

ZOBACZ: "Zgodnie z polską konstytucją każdy człowiek jest równy". Jourova o słowach nt. LGBT

Jourova, która wypowiadała się w imieniu KE ws. praworządności w Polsce, zapowiedziała, że KE wkrótce zdecyduje o kolejnych krokach w procedurze o naruszenie prawa przeciw Polsce w związku z ustawami dotyczącymi sądownictwa. Chodzi o ustawę wprowadzającą zmiany dotyczące dyscyplinowania sędziów. Zdaniem KE uchwalone w grudniu przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE.

