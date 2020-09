Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2020

Obajtek wielokrotnie powtarzał, że jego celem i misją jest budowa koncernu multienergetycznego o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Dlatego też ponad dwa lata temu, płocki koncern zainicjował przejecie innej paliwowej spółki - Grupy Lotos. W lipcu 2020 roku warunkową zgodę na przejęcie gdańskiej firmy wydała Komisja Europejska. W tym samym czasie został rozpoczęty proces przejęcia największej polskiej gazowej spółki PGNiG przez Orlen.

Za prezesury Daniela Obajtka, płocki koncern przejął w kwietniu 2020 r. Grupę Energa, a rok wcześniej złożył ofertę finansowania spółki Ruch, z zamiarem przejęcia 100 proc. jej akcji. Zgodnie z informacjami spółki, ta druga transakcja ma być wkrótce sfinalizowana.

List od od Jarosława Kaczyńskiego

Podczas uroczystości wręczenia nagrody w Karpaczu, w którym wyjątkowo odbywa się tegoroczne Forum, list od Jarosława Kaczyńskiego odczytał wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Prezes PiS określił Obajtka jako "jednego ze sterników polskiego biznesu". "Jest nie tylko człowiekiem gospodarczego sukcesu, ale też człowiekiem misji" - napisał J. Kaczyński.

"To, co robi stojąc na czele Orlenu jest misją służącą rozwojowi Rzeczpospolitej, służącą umacnianiu naszej pozycji na arenie międzynarodowej" - dodał. Prezes PiS stwierdził, że działalność Obajtka i samego Orlenu to element strategii, która ma pobudzić polską gospodarką tak, by zbudować - jak określił - "polską wersję państwa dobrobytu".

Działania i inwestycje

W trakcie kadencji obecnego szefa Orlenu - w 2018 roku - sfinalizowano aktywizację Unipetrolu największego w Czechach koncernu rafineryjno-petrochemicznego. Ważnym elementem strategii płockiego koncernu jest też inwestowanie w należącą do koncernu litewską rafinerię w Możejkach.

Orlen za prezesury Obajtka inwestuje także w krajowe spółki należące do koncernu, np. w Anwil. Z kolei Orlen Południe przekształcany jest w nowoczesną biorafinerię. W należącym do tej firmy zakładzie w Trzebini powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz instalacja do doczyszczania wodoru.

Płocki koncern inwestuje również w swoją rozpoznawalność poprzez działalność sponsoringową. W trakcie rządów Obajtka w 2019 roku, Orlen zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą, która jest kontynuowana. Przed objęciem prezesury Orlenu, od 2017 roku Daniel Obajtek był prezesem Grupy Energa. Wcześniej, w latach 2016–2017 był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

