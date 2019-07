Obajtek o procesie przejęcia Lotosu: mamy wielką determinację

- Mamy wielką determinację, aby przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos do końca. Będzie to korzystne dla obu spółek, dla Gdańska, Płocka i całej polskiej gospodarki - powiedział w sobotę Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

- Za nami kolejny krok, złożyliśmy formalny wniosek do Komisji Europejskiej. Liczymy na pozytywną decyzję. Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami KE.

Międzynarodowy potencjał

PKN Orlen złożył w środę w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos. Według niego, celem przejęcia jest m.in. stworzenie "silnego gracza" z międzynarodowym potencjałem, jeszcze bardziej liczącego się na rynku dostaw ropy.

Jak poinformował PKN Orlen, złożony wniosek zawiera m.in. założenia transakcji i argumentację dotyczącą jej wpływu na konkurencję na rynkach, gdzie obie spółki działają; do wniosku załączono pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności podnoszonej argumentacji.

ac/msl/ PAP