Przyszłość rządu po rekonstrukcji. Kaczyński zabrał głos

Liczba ministerstw w zreformowanym rządzie i ich podział pomiędzy partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy - to wiodący wątek negocjacji liderów koalicji. W poniedziałek, do późnego popołudnia, trwała kolejna tura rozmów, które mają być kontynuowane w czwartek. - Trwają rozmowy, są skomplikowane, ale jestem głęboko przekonany, że przyniosą właściwe efekty - zapewnił we wtorek prezes PiS.