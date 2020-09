Tegoroczne Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. Jak informują organizatorzy, główną osią dyskusji Forum są najważniejsze wyzwania o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią.

Obrady forum rozpoczną się w południe od prezentacji "Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2020". Tegoroczna, trzecia edycja publikacji prezentuje skalę przekształceń społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 30 lat. Autorzy odnieśli się również do wpływu pandemii COVID-19 na procesy analizowane w dokumencie.

Prawie 200 paneli i seminariów

Jak informują organizatorzy, zaplanowano prawie 200 tematów paneli dyskusyjnych oraz seminariów.

Według zapowiedzi organizatorów, tematykę konferencji zdominuje gospodarka. Pandemia Covid-19 wymusiła szereg zmian w różnych dziedzinach naszej aktywności, a skutki wyhamowania odczuły wszystkie sektory.

Wśród partnerów instytucjonalnych wydarzenia, oprócz Kancelarii Sejmu, są m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Szkoła Główna Handlowa.

Zaproszeni goście

Jeśli chodzi o zaproszonych gości Forum Ekonomicznego i Konferencji Europa Karpat to - jak zapowiadają organizatorzy - znaleźli się m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister Spraw Zagranicznych prof. dr hab. Zbigniew Rau.

Ponadto - według informacji organizatorów - w forum udział mają wziąć także m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, jak m.in. prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński oraz prywatnego biznesu.

Europa Karpat

W ramach Forum Ekonomicznego odbędzie się 27. edycja Konferencji Europa Karpat, z udziałem m.in. wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, a także ministrów i parlamentarzystów. Politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą dyskutować o kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy dotyczyć będą również przyszłości Trójmorza, a także inicjatyw takich jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum, czy projekt Via Culturalia.

Rozmowy o Białousi

Ponadto obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu mają być - jak zauważają jego organizatorzy - okazją do spotkania czołowych postaci białoruskich środowisk demokratycznych i biznesowych. Wśród gości Forum będzie m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska; będzie to jej pierwsza zagraniczna podróż w roli lidera opozycji. Z Białorusi mają przyjechać także m.in. Paweł Łatuszka, Alaksandr Dabrawolski – członkowie Rady Koordynacyjnej ds. Przekazania Władzy na Białorusi, Alaksandr Zarembiuk - Białoruski Dom, Dmitrij Nowikow - Europejskie Radio dla Białorusi i Waliantina Silina. Goście z Białorusi wezmą udział w serii debat dedykowanych ich krajowi: "Białoruś - co dalej?", "Między Europą i Rosją. Przyszłość Białorusi" oraz "Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?".

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.