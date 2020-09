Salmonella w mięsie kurczaka i jajkach. Produkty wycofane ze sprzedaży

Z środowego komunikatu GiS dowiadujemy się, że "w wyniku działań urzędowych władz Włoch" wykryto obecność bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Newport oraz Salmonella Virchow w 3 partiach filetów z kurczaka w marynacie.

Żabka wycofuje produkt

"Podczas postępowania przeprowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ustalono, że podudzia z kurczaka pozyskane z jednej z trzech partii ubojowych, których dotyczyło powiadomienie Włoch zostały poddane mrożeniu w zakładzie jednego z odbiorców mięsa świeżego" - przekazał Inspektorat.

W efekcie firma Janex i Elżbieta Wiesiak Sp. J. zamieściła oświadczenie o uznaniu mięsa drobiowego oznaczonego numerem partii 2050618 i terminem przydatności do spożycia do 02.11.2020 roku "jako niezdatne do spożycia przez ludzi" oraz powiadomiła odbiorcę o konieczności wycofania towaru.

"Żabka Polska po otrzymaniu informacji od dostawcy o obecności bakterii Salmonella w produkcie PAŁKA KURCZAKA MROŻONA 600 G rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania z obrotu kwestionowanej partii" - dodano w komunikacie.

Ryzyko zakażenia jaj

Dzień wcześniej, we wtorek GIS poinformował, że bakteria Salmonella enteritidis została wykryta w próbkach wymazów środowiskowych pobranych na fermie kur niosek w kurniku K-16. "W związku z tym niektóre partie jajek w wytłaczankach po 6, 10 lub 30 sztuk, dystrybuowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gallus, zostały wycofane z obiegu" - dodano.

Wycofanie dotyczy: nr partii: 30.07.2020 (najlepiej spożyć przed 26.08.2020); nr partii: 31.07.2020 (najlepiej spożyć przed 27.08.2020); nr partii: 01.08.2020 (najlepiej spożyć przed 28.08.2020), nr partii: 03.08.2020 (najlepiej spożyć przed 30.08.2020); nr partii: 04.08.2020 (najlepiej spożyć przed 31.08.2020); nr partii: 05.08.2020 (najlepiej spożyć przed 01.09.2020); nr partii: 06.08.2020 (najlepiej spożyć przed 02.09.2020); nr partii: 07.08.2020 (najlepiej spożyć przed 03.09.2020); nr partii: 08.08.2020 (najlepiej spożyć przed 04.09.2020); nr partii: 09.08.2020 (najlepiej spożyć przed 05.09.2020); nr partii: 10.08.2020 (najlepiej spożyć przed 06.09.2020); nr partii: 11.08.2020 (najlepiej spożyć przed 07.09.2020); nr partii: 12.08.2020 (najlepiej spożyć przed 08.09.2020); nr partii: 13.08.2020 (najlepiej spożyć przed 09.09.2020); nr partii: 14.08.2020 (najlepiej spożyć przed 10.09.2020); nr partii: 15.08.2020 (najlepiej spożyć przed 11.09.2020); nr partii: 16.08.2020 (najlepiej spożyć przed 12.09.2020); nr partii: 18.08.2020 (najlepiej spożyć przed 14.09.2020) oraz nr partii: 20.08.2020 (najlepiej spożyć przed 16.09.2020).

Jajka wycofane z obiegu mają oznaczenie na skorupce o treści "1PL 30261302 W-WYBIEG".

GIS poinformował również, że zgodnie z oświadczeniem producenta wszystkie wyżej wymienione partie jaj zostały już wycofane z obrotu, a stado z kurnika K-16 28 sierpnia 2020 r. zostało poddane ubojowi sanitarnemu.

GIS wydał zalecenie dla konsumentów, by nie spożywać jaj z wyżej wymienionych partii, szczególnie na surowo, z uwagi na "potencjalne zagrożenie dla zdrowia".

Ostrzeżenie przed salmonellozą

Spożycie żywności zanieczyszczonej pałeczkami Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą.

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

"Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie od 6 godzin do 3-7 dni od momentu kontaktu z czynnikiem zakaźnym i są to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, odwodnienie, nudności, wymioty. Niekiedy może rozwinąć się zakażenie układowe o cięższym przebiegu, tzw. postać pozajelitowa, szczególnie u małych dzieci, osób w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością. Obserwuje się wówczas powstawanie ropni, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznicę" - informuje GIS. W przypadku wystąpienia objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

