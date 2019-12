W tych jajach może byś salmonella. Sprawdź, czy masz je w domu

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych w ramach badania w firmie Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341.

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii nie ma jednoznacznego dowodu, iż jaja pochodzące z gospodarstwa nie były skażone pałeczkami Salmonella, co stanowić może potencjalne ryzyko dla konsumentów. W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj i wprowadzenie ich do obrotu zdecydował o konieczności wycofania jaj z obrotu. Zakład pakowania jaj to Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30255916.

Wycofanie dotyczy produktów:

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 26.12.2019

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 27.12.2019

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 30.12.2019

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 31.12.2019

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 20, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

- Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

Główny Inspektorat Sanitarny Etykieta wycofanych jajek

GIS podał, że firma Jantex Polska Sp. z o.o. przedstawiła Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej listę odbiorców jaj objętych wycofywaniem i podjęła działania mające na celu przekazanie ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj od odbiorców detalicznych.

Wycofany olej z ryżu

Wcześniej GIS informował także o wycofaniu ze sprzedaży partii oleju z ryżu. Chodzi o produkt SoRiso Olej z ryżu naturalny 100 proc., 500 ml, wyprodukowanego dla Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa. Numer partii - E386, data trwałości - 18.03.2021.

Badania wykazały przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych oraz estrów 3-monochloropropanodiolu w tym produkcie.

Zgodnie z oceną ryzyka, olej o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów. Osoby, które kupiły wskazany produkt, nie powinny go spożywać.

