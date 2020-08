Kolejny pomysł Vegi. Nowatorska platforma VOD

Rynek platform VOD jest na tyle młody, że nowi gracze teoretycznie mają jeszcze szanse na sukces. Okazuje się, że do gry chce się włączyć znany polski reżyser Patryk Vega.

W wywiadzie dla podcastu "Mój ulubiony film" oświadczył, że ma rewolucyjny pomysł na własną platformę VOD. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów.

Projekt ściśle tajny

- Uważam, że mam epokowe rozwiązanie, które opatentuję w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Jestem przeświadczony, że najwięksi gracze będą chcieli to ode mnie kupić - powiedział Patryk Vega. - Składając tę inwestycję do kupy, muszę ją chronić pod rozmaitymi względami. Chociażby takim, że nie biorę do tworzenia tego projektu na poziomie software’u żadnej dużej firmy. Boję, że mi to rozwiązanie ukradną i zaimplementują do innych swoich partnerów biznesowych. W związku z czym tworzymy to w takiej dość hermetycznej grupie z informatykami. Zmierzamy do tego, by produkt jak najszybciej opatentować - dodał reżyser.

Jedno jest oczywiste - platformy VOD wciąż mają się dobrze. Z pewnością epidemia Covid-19 jeszcze je wzmocniła, zmieniając nawyki konsumentów. Choć lockdown dobiegł końca, to rynek kultury nie w pełni się odmroził. Jeśli ktoś był ostatnio w kinie, wie, że sale w czasie seansów są niemal puste - i to nawet na nowościach filmowych, które powoli powracają do multipleksów.

Patryk Vega pracuje teraz - jak twierdzi - nad ostatnim filmem przeznaczonym na rynek polski. Potem chce skoncentrować się na pracy dla zachodnich wytwórni. Należy do grona najbardziej znanych polskich reżyserów, jednak jego obrazy - takie jak "Botoks" czy "Polityka"- są nisko oceniane przez krytyków. Mimo słabych recenzji, na jego filmy Polacy chodzą nad wyraz tłumnie.

4 września premierę ma mieć "Pętla", nowy film Vegi opowiadający o losach przestępców, którzy zakładają luksusową agencję towarzyską.

Tekst powstał we współpracy z portalem comparic.pl

Jacek Walewski/ comparic.pl, polsatnews.pl