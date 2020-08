Patryk Vega stracił auto. Luksusowe lamborghini zarekwirowane

Samochód należący do reżysera został zarekwirowany przez Urząd Skarbowy. Auto sprowadzono z USA w ramach mienia przesiedleńczego, a dokumenty z tym związane zostały prawdopodobnie podrobione, by nie było konieczności opłacenia za nie cła. Lamborghini Aventador jest warte około 2,5 mln złotych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Służby podejrzewają, że sprowadzone z USA auto nie miało opłaconego cła, a dokumenty z tym związane mogą być podrobione.

Informacje potwierdziła Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury. "Uprzejmie informuję, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje śledztwo o przestępstwo skarbowe dotyczące uszczuplenia należności celno – podatkowych w związku z uzyskaniem, na podstawie podrobionego dokumentu zwolnienia od należności, sprowadzonego z USA do Polski w 2019 roku w ramach mienia przesiedleńczego samochodu marki Lamborghini Aventador" - napisała w oświadczeniu prokuratura.

"Dokument został podrobiony"

Problemy dostrzeżono także w dokumentach pojazdu. Auto zdaniem śledczych ma podrobiony dokument sprzedaży.

"Do zgłoszenia celnego została przedłożona miedzy innymi kserokopia dokumentu - tytułu własności pojazdu, z którego wynikało, że został on zakupiony 31 sierpnia 2018 roku. Jak ustalono, przedłożony dokument został podrobiony tak w zakresie rzeczywistej daty jego sporządzenia, jak i daty zakupu pojazdu. Faktycznie został zakupiony 21 stycznia 2019 roku. Tym samym nie zachodziły przesłanki do zwolnienia od należności celo - podatkowych" - zaznaczyła prokuratura.

Drogie auta Patryka Vegi

Cło, które powinno być opłacone za pojazd, wynosi ponad 700 tys. złotych. "W związku z toczącym się postępowaniem samochód został zabezpieczony od osoby, która go użytkowała. Postępowanie w tej sprawie toczy się" - czytamy oświadczeniu.

Jak donosi se.pl Patryk Vega jest miłośnikiem drogich, luksusowych aut. Wcześniej miał korzystać z m.in z Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster oraz Ferrari 488 GTB. cena tych pojazdów wynosi ok. 1 milion.

