Krótsza kwarantanna dla powracających do Polski

Kwarantanna dla podróżujących do Polski skrócona zostanie do 10 dni. Nie będzie też konieczności wykonywania testu na wykrycie SARS-CoV-2 – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowanego w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie skrócenia do 10 dni czasu trwania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od konieczności wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2" – napisano w ocenie skutków regulacji.

Skąd ta decyzja?

Decyzja o skróceniu kwarantanny – jak wynika z uzasadnienia – oparta jest na "doświadczeniach międzynarodowych oraz dostępnej wiedzy naukowej, której przeglądu dokonał zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przy ministrze zdrowia".

"Takie rozwiązanie pozwoli na szybszy powrót osób poddanych kwarantannie do regularnego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego, przy praktycznie niezmiennym ryzyku transmisji wirusa" – zaznaczono.

Jednocześnie w znowelizowanych przepisach założono, że warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum i do domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

"Proponowana regulacja ma na celu ochronę osób szczególnie podatnych na ciężki przebieg choroby z uwagi na stan zdrowia oraz choroby charakterystyczne i współistniejące u osób w podeszłym wieku lub niesamodzielnych" – uzasadniono zmianę przepisu w tej kwestii.

Pilny charakter

Projekt ma charakter pilny, dlatego na konsultacje i opiniowanie przeznaczono 3 dni. Termin upływa 31 sierpnia.

Przepisy mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.

Zmiany w kwarantannie i izolacji

Minister zdrowia zapowiedział również zmiany w zasadach izolacji oraz kwarantanny. Według nowelizacji rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w czwartek późnym wieczorem lekarz osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 zwolnić może z izolacji po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

Dodatkowo też wykonanie testu na wykrycie koronawirusa nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez lekarza decyzji o zakończeniu izolacji.

Nowe zasady

Zaproponowane przepisy pozwalają jednak na to, że u osób z deficytami odporności (immunokompetentnych) czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia. Równocześnie przepisy dopuszczają możliwość zakończenia izolacji pacjenta po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

"Szczególną sytuacją (...) jest przypadek, w którym pacjentowi objawowemu został pobrany wymaz przed przyjęciem do izolatorium, a wynik okazał się negatywny po przyjęciu do izolatorium. W takiej sytuacji przepis określa, że jest to przesłanka do zwolnienia danej osoby z izolacji celem leczenia w systemie ambulatoryjnym" - wynika z uzasadnienia do nowelizacji przepisów.

Ponadto ze standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach - określonego w przepisach - wynika, że wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W jej ramach m.in. ocenia się stan ogólny pacjenta, mierzy temperaturę ciała oraz podaje zlecone przez lekarza leki. Natomiast w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu pacjenta z izolatorium odbywa się wizyta lekarska. Lekarz może udzielać porad również zdalnie.

Kwarantanna

"Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARSCoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z

obowiązku kwarantanny.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełną treść projektów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

