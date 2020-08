Morro Jable na rajskiej wyspie Fuerteventura, to właśnie tu odpoczywa Łukasz Szumowski - podaje se.pl. Z końcem lipca, pełniąc jeszcze funkcję ministra zdrowia mówił w Polsat News, że "jadąc za granicę, trochę ryzykujemy". Rząd natomiast nie zdecydował się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów do Polski. Ma to nastąpić 1 września.

- Jadąc za granicę, trochę ryzykujemy - mówił pod koniec lipca w "Gościu Wydarzeń" Łukasz Szumowski - Może się zdarzyć, że epidemia gdzieś "wybuchnie" i będziemy "zamykali powroty"; takie jest ryzyko wyjazdów w czasie pandemii - informował ówczesny szef resortu zdrowia.

Z końcem ubiegłego miesiąca Szumowski odpoczywał z rodziną na urlopie na Suwalszczyźnie, skąd - w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju - zmuszony był wrócić do Warszawy.

W Polsce odnotowano wówczas ponad 600 nowych zakażeń, co przyczyniło się do zebrania rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Na obradach, wśród omawianych tematów pojawiła się wówczas kwestia ewentualnej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski z zagranicy. O szczegóły tych rozmów Bogdan Rymanowski, prowadzący "Gościa Wydarzeń", pytał ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

ZOBACZ: Ognisko koronawirusa w fabryce w Wieluniu. Kilkadziesiąt zakażeń, 200 osób w izolacji

- Kwarantanna musi być rozważana (do wprowadzenia - red.), ale jest wiele innych form. Możemy też, wzorem Niemiec, testować pod kątem zakażenia przyjeżdżających do Polski - mówił Szumowski pod koniec lipca.

Minister zdrowia: jeśli rząd wprowadzi kwarantannę, poinformuje wcześniej

Rymanowski pytał wtedy o Polaków, którzy zdążyli już kupić wycieczki np. do Hiszpanii lub Grecji na najbliższe tygodnie. - Co mają robić: jechać, nie jechać? - pytał prowadzący.

ZOBACZ: Pamięć o Powstaniu Warszawskim a rekordowy wzrost zakażeń. Apel rzecznika rządu

Odpowiadając, Szumowski zapewnił, że jeżeli rząd wprowadzi kwarantannę dla przekraczających polską granicę, poinformuje o tym co najmniej tydzień wcześniej.

Zmiany w lotach od 1 września

WIDEO: minister zdrowia Łukasz Szumowski gościem "Wydarzeń"

Na uwagę Rymanowskiego, że rezygnacja z wykupionej wycieczki może wiązać się z konsekwencjami finansowymi, Szumowski odparł, że "ktoś może zdecydować się na kwarantannę" po przyjeździe do Polski, jeśli ta zostanie wprowadzona.

We wtorek poinformowano, że rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów. Ma to nastąpić 1 września. - Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną - mówił we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

msl/luq/ se.pl, Polsat News, polsatnews.pl