W piątek przybyło prawie 800 nowych przypadków koronawirusa, zmarło kolejnych 9 osób. Minister edukacji poinformował, że kierowca autobusu szkolnego będzie mógł wyprosić z niego ucznia bez maseczki. Podano też szczegółowe wytyczne zmiany zasad kwarantanny i izolacji. Tymczasem we Włoszech resort zdrowia alarmuje, że na Covid-19 chorują coraz młodsze osoby. Koronawirus - Raport Dnia.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią.

W Polsce 65 480 potwierdzonych przypadków zakażenia

W piątek poinformowano o 791 nowych zakażeniach,

najwięcej przypadków - 139 - odnotowano w woj. małopolskim

przekazano informację o śmierci 9 pacjentów w wieku od 45 do 96 lat; łączna liczba zgonów wzrosła do 2018,

w ciągu minionej doby wykonano ponad 25,7 tys. testów,

2 221 pacjentów jest hospitalizowanych, a 89 osób jest pod respiratorami,

101 tys. 547 osób jest objętych kwarantanną, a 8 893 - nadzorem epidemiologicznym,

za wyleczonych uznano 44 tys. 785 pacjentów

Zmiany w kwarantannie i izolacji

Pacjent zakażony COVID-19 bez objawów klinicznych zwolniony może być z izolacji po 10 dniach od stwierdzenia choroby

Pacjent z objawami nie wcześniej niż po 13 dni od dnia ich wystąpienia

Wykonanie testu na wykrycie koronawirusa nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez lekarza decyzji o zakończeniu izolacji

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARSCoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku kwarantanny

Kwarantanna dla podróżujących do Polski skrócona zostanie do 10 dni. Nie będzie też konieczności wykonywania testu na wykrycie SARS-CoV-2 – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów

Do autobusu szkolnego bez maseczki?

Wytyczne dot. transportu publicznego są ważne głównie z punktu widzenia gmin wiejskich, które zobowiązane są do tego, aby zorganizować transport uczniów do szkół - mówił minister edukacji

Zgodnie z wytycznymi firma przewożąca jest zobowiązana do tego, żeby dezynfekować autobus

Uczniowie, którzy będą korzystali z tego transportu publicznego czy gimbusa, będą mieli obowiązek zakrywania nosa i ust

Kierowca będzie miał prawo nie wpuścić ucznia, jeżeli ten nie będzie miał maseczki czy innej przesłony

Prezydencki minister zakażony koronawirusem

Prezydencki minister Adam Kwiatkowski jest zakażony koronawirusem

Poinformował o tym w piątek podkreślając, że nie miał i nie ma osobistego kontaktu z żadnym ze współpracowników z Kancelarii Prezydenta

Testowi poddał się przed rozpoczęciem pracy po powrocie z wakacji - poinformował na Twitterze

Koronawirus w szpitalu w Kętrzynie

Szpital powiatowy w Kętrzynie wstrzymał przyjęcia pacjentów na Oddział Dziecięcy i na Oddział Chorób Wewnętrznych

Powodem jest zakażenie koronawirusem u dwóch osób z personelu placówki

Wytypowani pacjenci i pracownicy szpitala zostaną poddani badaniom na obecność koronawirusa

W pozostałym zakresie placówka pracuje bez ograniczeń

Rok szkolny wraca, brytyjscy eksperci uspokajają

Specjaliści brytyjscy uspokajają rodziców przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym

Według ekspertów dzieci i nastolatki są stosunkowo mniej narażone na ciężkie zakażenia koronawirusem, a na skutek powikłań zmarło 1 proc. z nich

To wnioski z badania przeprowadzonego w 138 szpitalach w Wielkiej Brytanii

We Włoszech na Covid-19 chorują młodzi

Konieczna jest w społeczeństwie włoskim wysoka świadomość pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w kraju - podkreślają w raporcie Instytut Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w Rzymie

Raport został ogłoszony w chwili, gdy we Włoszech w ciągu doby potwierdzono ponad 1400 nowych zakażeń, najwięcej od początku maja

Instytut i ministerstwo podkreśliły, że w poprzednim tygodniu sierpnia wzrost liczby nowych zakażeń zanotowano w 16 z 20 włoskich regionów

Średnia wieku obecnie zakażonych spadła rekordowo do 29 lat

- Nie przywołujemy tego złego, co może się wydarzyć. Jeżeli będziemy emanować optymizmem i nastawiać się na pozytywne rozwiązania, to one takie będą - mówiła Maria Nawrocka-Rolewska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 380 w Warszawie. Nasz reporter zapytał Dariusza Piontkowskiego, czy resort podpisuje się pod tą opinią. - Pani dyrektor chyba rzadko bierze udział w konferencjach prasowych - odparł.

pgo/ml/ polsatnews.pl, PAP