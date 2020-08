Prawie 800 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej w trzech województwach

Nowe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (139), mazowieckiego (130), śląskiego (104), wielkopolskiego (92), podkarpackiego (70), pomorskiego (42), łódzkiego (39), kujawsko-pomorskiego (38), dolnośląskiego (30), lubelskiego (27), warmińsko-mazurskiego (22), świętokrzyskiego (19), opolskiego (15), zachodniopomorskiego (10), lubuskiego (9), podlaskiego (5).

Mamy 791 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (139), mazowieckiego (130), śląskiego (104), wielkopolskiego (92), podkarpackiego (70), pomorskiego (42), łódzkiego (39), kujawsko-pomorskiego (38), dolnośląskiego (30), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 28, 2020



Resort poinformował też o śmierci 9 kolejnych osób. To 6 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 45 do 86 lat. Większość osób miała choroby współistniejące. "Ze względu na usunięcie 1 zgonu z dnia 27.08.2020 w raporcie WSSE w Warszawie, usuwamy go z wykazu" - dodał resort.

Liczba zakażonych koronawirusem: 65 480/2 018 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 28, 2020

Do tej pory w Polsce odnotowano 65 480 przypadków zakażenia. 2018 osób zmarło.

Wyzdrowiało ponad 44 tys. pacjentów

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2221 osób, a pod respiratorem 89 chorych. Wyzdrowiało 44 785 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie – poinformował resort zdrowia.

Resort podał też, że kwarantanną objęto 101 tys. 547 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 8893 osób.

Nowa lista "żółtych" i "czerwonych" powiatów

W czwartek Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało nową listę powiatów, w których pojawią się nowe obostrzenia. Na aktualnej liście jest 18 powiatów.

Do listy czerwonej zakwalifikowano 7 powiatów: nowotarski, Nowy Sącz, wieluński, pajęczański, lipski, kolski, łowicki

Do listy żółtej zaliczono 11 powiatów: Kraków, rybnicki, kłobucki, tatrzański, limanowski, przemyski, żuromiński, kartuski, konecki, bartoszycki, nowosądecki.

Na liście ostrzeżeń znalazł się: Sopot oraz powiaty oleski, brzeski i myszkowski.

Zmiana w zasadach kwarantanny i izolacji

Według nowelizacji rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji w czwartek późnym wieczorem lekarz osobę izolowaną z objawami klinicznymi COVID-19 zwolnić może z izolacji po 3 dniach bez gorączki oraz objawów ze strony układu oddechowego, jednak nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia u niej objawów. Natomiast osobę, u której objawy nie wystąpiły wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę.

Dodatkowo też wykonanie testu na wykrycie koronawirusa nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez lekarza decyzji o zakończeniu izolacji.

"Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARSCoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia, ulega zakończeniu po 10 dniach licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku kwarantanny.

