Zakaz lotów do kolejnych państw. Będzie później niż planował rząd

Rząd nie zdecyduje się na poszerzenie od środy listy krajów objętych zakazem lotów. Ma to nastąpić 1 września - dowiedział się Polsat News. - Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną - mówił we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.