"Idiota". Szefernaker o mężczyźnie, który hajlował na marszu anty-LGBT

- Jeżeli jakikolwiek idiota w taki sposób się zachowuje, to tak jak wczoraj to miało miejsce, został zatrzymany, zostały postawione zarzuty - powiedział w programie "Graffiti" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, pytany o wydarzenia w Katowicach, gdzie policja zatrzymała mężczyznę, który hajlował na marszu anty-LGBT.

W piątek w Katowicach zorganizowano trzy demonstracje. Uczestnicy jednej z nich solidaryzowali się z Białorusinami, druga była manifestacją solidarności ze środowiskami LGBT.

Z kolei środowiska narodowe zorganizowały marsz anty-LGBT.

Dziś @PolskaPolicja zatrzymala mężczyznę, które hajlował na demonstracji w Katowicach. Odpowie przed prokuratorem za publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści https://t.co/BqUf0JDnUo — Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) August 23, 2020

Jak podawała prasa, publikując zdjęcia, co najmniej jeden uczestnik tego marszu wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia.

Śląska policja podawała w sobotę, że na uczestników tego zgromadzania nałożono sześć mandatów - m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, używanie wulgarnych słów i zaśmiecanie.

Pomoc dla Białorusinów

- Jesteśmy gotowi od samego początku, od kiedy mają miejsce te wydarzenia na Białorusi. Stosowne instytucje przygotowują się do takiej sytuacji: MSZ, MSWiA i KPRM koordynują te działania. W ostatnich dniach zaangażowani są w to wojewodowie: lubelski i podlaski. Jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o miejsca przygotowane przez Urząd ds. Cudzoziemców, ale także jeżeli chodzi o specjalne ośrodki do kwarantanny z powodu koronawirusa - mówił Szefernaker, zapytany o to, czy Polska jest otowa pomóc Białorusinom, którzy będą chcieli uciec ze swojej ojczyzny z powodu wydarzeń po ostatnich wyborach prezydenckich.

- Państwo polskie jest przygotowane, do tego, aby taka uproszczona procedura wobec tych, którzy będą chcieli znaleźć miejsce w Polsce, była - zapewnił gość Marcina Fijołka.

