"Szykanowanie przez KE". Ziobro zapowiada wsparcie dla gminy bez unijnych pieniędzy

Komisarz ds. równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca o odrzuceniu sześciu wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". W ich składanie, jak wskazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące "stref wolnych od LGBTI" lub "praw rodzinnych".

- Gmina stała się przedmiotem sankcji, można powiedzieć prześladowań ideologicznych ze strony komisarz Heleny Dali, tylko dlatego, że mieli odwagę upomnieć się o wartości rodziny - powiedział Ziobro.

Minister ocenił to działania komisarz jako szykany ze strony UE. Przypomniał, że gminy wprowadzając takie uchwały "nie dyskryminowały, tylko podkreślały wartość rodziny, zawartą w konstytucji". Jego zdaniem, tylko dlatego, że radni tej gminy "mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny", stali się "przedmiotem szykan i napaści" ze strony komisarz.

Pomoc ministerstwa

Ziobro zaznaczył, że odebrane gminom fundusze unijne wynosiły ok 70-80 tysięcy złotych. - Ministerstwo rozpoznało wniosek i przyznało kwotę trzykrotnie wyższą - powiedział minister.

- Mamy dobrą wiadomość dla tej gminy, ale też i w przyszłości dla każdej gminy, która byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych - podkreślił minister. Jak wyjaśnił, resort sprawiedliwości uwzględnił wniosek gminy Tuchów o wsparcie finansowe.

Ziobro poinformował ponadto, że w sprawie tej wystąpi także do szefa rządu. "Skieruję wniosek do pana premiera Morawieckiego, abyśmy pomyśleli nad stworzeniem takiego stałego mechanizmu wsparcia dla tych gmin, które - zgodnie z zapowiedziami pani komisarz Dalli - mają być szykanowane ewentualnie za to, że wspierają politykę prorodzinną" - zapowiedział. "Takie gminy muszą wiedzieć, że polskie państwo stoi za nimi" - dodał

Ziobro przypomniał także, że "rezolucje odwoływały się do polskiego standardu konstytucyjnego", zaznaczył, że te standardy choiną tez unijne traktaty.

- Działania komisji są sprzeczne z zasadami niedyskryminowania ze względu na poglądy – ocenił Ziobro.

