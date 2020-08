Światowy Dzień Długu Ekologicznego opóźniony. "Ale nadal biegniemy ku krawędzi"

22 sierpnia zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Tego dnia przypadł Światowy Dzień Długu Ekologicznego w 2020 r. To trzy tygodnie później niż w zeszłym roku.

Nadal jednak przejadamy zasoby planety w tempie, które nie pozwala na ich odtwarzanie, ale epidemia pokazała, że możemy i musimy ograniczyć konsumpcję, emisję gazów cieplarnianych i eksploatację zasobów jeśli mamy przetrwać.

COVID-19 dał oddech planecie

Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka WWF Polska, w rozmowie z prowadzącymi program "Dzień dobry w Polsat News", nadawanym w niedzielę z Uniejowa, podkreślała, że kiedy rozpoczynano badania światowego dnia długu ekologicznego to "Ziemianie byli w stanie dociągnąć do początku roku".

Zauważyła, że COVID-19 dał oddech planecie, ale "nadal biegniemy ku krawędzi, którą jest klimatyczna katastrofa". - Tylko biegniemy przez chwilę ciut wolniej - mówiła Karpa-Świderek.

"Teraz jest czas na zieloną transformację gospodarki"

- Dla planety to jak chwila oddechu i choć przyczyna jest dramatyczna - epidemia koronawirusa, pokazuje jak bardzo Ziemia potrzebuje odpocząć od naszej nadmiernej aktywności, naszej wszędobylskości. Jeżeli ten oddech skończy się wraz z epidemią i wrócimy do tego co było, odsunięty w czasie Dzień Długu Ekologicznego będzie tylko jednorazową anomalią i wrócimy do przejadania zasobów z każdym rokiem wcześniej. Teraz jest czas na zieloną transformację gospodarki, skoro wirus zatrzymał nas w biegu - mówi rzeczniczka WWF Polska.

To właśnie spowolnienie gospodarki i zakaz przemieszczania się spowodował znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz spadek pozyskiwania drewna, co jest najistotniejszym składnikiem zaciąganego przez nas ekologicznego długu. Zamrożenie mocno zaważyło na prowadzonych przez Global Footprint Network statystykach.

To przesunięcie stanowi największą w historii jednoroczną zmianę od początku ich prowadzenia, czyli od lat 70. XX w. Nawet w czasie recesji w 2008 roku, nie przesunęliśmy tego dnia tak daleko, co nie zmienia faktu, że nadal przez ponad 4 miesiące żyjemy na kredyt na naszej planecie.

Przerażająca wyliczanka

W styczniu pożary w Australii i Amazonii. W lutym - temperatury w niemal całej Europie są powyżej średniej z lat 1981-2010. W marcu - pierwsze doniesienia o pladze szarańczy w Afryce Wschodniej. W kwietniu pożar w Biebrzy i odnaleziony wyciek metanu na Morzu Północnym. Maj: największa znana katastrofy w rosyjskiej Arktyce z powodu zrzutu oleju opałowego. Czerwiec: kolejne pożary na Syberii. Ten miesiąc zapamiętamy też jako najgorętszy w historii pomiarów. Lipiec: wyciek ropy u wybrzeży Mauritiusa.

Przy takiej serii doniesień medialnych nietrudno o frustrację i zniechęcenie wobec jakichkolwiek działań na rzecz planety. Ludzkość odciska ogromny ślad na Ziemi. Według Living Planet Report 2018 zabraliśmy już 75 proc. lądów, a w 2050 r. zabierzemy 90 proc., co będzie oznaczać koniec różnorodności biologicznej na naszej planecie. Chyba, że zdecydujemy inaczej. Przesunięcie o 3 tygodnie Dnia Długu Ekologicznego daje nadzieję na zmianę myślenia i może zmobilizować do działania.

