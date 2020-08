"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski". Auto na wodór w eko-miasteczku w Uniejowie

Plejada artystów wystąpi podczas "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski". Na scenie pojawią się m.in. Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Beata Kozidrak i BAJM, Ewa Farna, Feel, Mrozu, Sanah, Enej, LemON, Kayah i Viki Gabor. Gospodarzami wieczoru będą: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Transmisja w niedzielę 23 sierpnia o godz. 20:00 w Telewizji Polsat.

Ale zanim artyści pojawią się na scenie w Uniejowie, to przez dwa dni będzie można tam odwiedzić eko-miasteczko. Znajdą się tam eko-strefy edukacyjno-rozrywkowe: strefa Stowarzyszenia Programu Czysta Polska oraz Fundacji Polsat, strefa Polkomtela - operatora sieci Plus, strefa Cyfrowego Polsatu, strefa Esoleo - dostawcy instalacji fotowoltaicznych, strefa wodorowa ZE PAK oraz strefa Uzdrowiska Termalnego Uniejów. Na sobotni wieczór festiwalowy zaplanowano Kino Plenerowe. Start o godz. 20:00.

Auto na wodór

W sobotę zaprezentowano w Uniejowie Toyotę Mirai - samochód, który napędza energia elektryczna powstająca z reakcji wodoru z tlenem. Jedynym efektem ubocznym tej reakcji jest para wodna. Egzemplarz, który pokazywany jest podczas imprezy, jest jedynym w Polsce.

Toyota Mirai oferuje zasięg 550 kilometrów, możliwość zatankowania do pełna w niecałe cztery minuty i zerową emisję spalin.

Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Patronem medialnym Earth Festival Uniejów 2020 jest Radio Eska.

Zachowane wytyczne związane z COVID-19

Earth Festival Uniejów 2020 zostanie zorganizowany z zachowaniem aktualnych wytycznych dotyczących organizacji imprez masowych, zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 roku, dotyczącego możliwości organizacji imprez masowych. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 założenia dotyczące organizacji imprezy mogą ulec zmianie. Bieżące informacje dostępne są na stronie For Earth For Us oraz na Facebooku.

red/ Polsat News, polsatnews.pl