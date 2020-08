Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego festiwalu, w dniach 22-23 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

ZOBACZ: Powstało Stowarzyszenie Program Czysta Polska. "Włączmy ekologiczne myślenie"

Na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń. Earth Festival Uniejów 2020 to dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami w dedykowanym eko-miasteczku.

WIDEO: prezes zarządu Telewizji Polsat Stanisław Janowski zaprasza na "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski"

Znajdą się tam eko-strefy edukacyjno-rozrywkowe: strefa Stowarzyszenia Programu Czysta Polska oraz Fundacji Polsat, strefa Polkomtela - operatora sieci Plus, strefa Cyfrowego Polsatu, strefa Esoleo - dostawcy instalacji fotowoltaicznych, strefa wodorowa ZE PAK oraz strefa Uzdrowiska Termalnego Uniejów. Na sobotni wieczór festiwalowy zaplanowano Kino Plenerowe. Start o godz. 20:00.

ZOBACZ: O ekologii i ochronie środowiska. Podcast Bartosza Kurka

Na scenie w Uniejowie siły połączą doświadczeni artyści z tymi, którzy swoją energią podbijają serca polskiej publiczności. Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" zaśpiewają m.in. Kayah, Ewa Farna, uwielbiani przez publiczność: Beata Kozidrak i BAJM, Kamil Bednarek, Mrozu, zespół Golec uOrkiestra, LemON, Enej, czy Feel.

Widzowie będą mogli bawić się przy utworach Sanah, bezapelacyjnym odkryciu tego roku, która piosenkami "Szampan" czy "Sama" skradła serca słuchaczy. Usłyszymy również fenomenalne: Natalię Nykiel i Viki Gabor.

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" poprowadzą: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz.

Earth Festival Uniejów 2020 rozpocznie się w sobotę 22 sierpnia, a jego zwieńczeniem będzie koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski". Na transmisję widowiska zapraszamy w niedzielę 23 sierpnia od godz. 20:00 do Telewizji Polsat.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są: Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Patronem medialnym Earth Festival Uniejów 2020 jest Radio Eska.

Earth Festival Uniejów 2020 zostanie zorganizowany z zachowaniem aktualnych wytycznych dotyczących organizacji imprez masowych, zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 roku, dotyczącego możliwości organizacji imprez masowych. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 założenia dotyczące organizacji imprezy mogą ulec zmianie. Bieżące informacje dostępne są na stronie For Earth For Us oraz na Facebooku.

