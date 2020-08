Łukaszenka: zachód chce odciąć Grodno, wywieszają tam polskie flagi

- Ojczyzna jest zagrożona. Nie możemy żartować, tym bardziej, że to nie chodzi o słabe wojska, lecz o NATO. Dlatego uprzedziłem prezydenta Rosji o tej sytuacji na Białorusi. Jest między nami pełne zrozumienie, mamy odpowiednią umowę w ramach ODKB (poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) i państwa związkowego – powiedział Łukaszenka.

Manewry wojskowe

Prezydent Białorusi wyjaśnił, że w związku z tym musiał przerzucić na kierunek zachodni w rejon Grodna "dużą liczbę wojskowych" i jutro, czyli w sobotę, zamierza się tam udać na inspekcję.

Łukaszenka podkreślił, że "problem Białorusi jest teraz dla Rosji nie mniej ważny niż dla (samej) Białorusi". "Atakują przede wszystkim Rosję, ale chcą zgnieść nas. Nie uda się. Damy odpór" - oznajmił.

W obecnej sytuacji, jak powiedział, jest czynnik zewnętrzny i wewnętrzny. "Nie chcę nikogo straszyć, tak rzeczywiście jest. Musimy to brać pod uwagę i ostro się sprzeciwić" – zaznaczył. Łukaszenka powiedział również, że protestami na Białorusi sterują USA, którym "podgrywają Europejczycy".

Odpowiedz na unijny szczyt

- Proszę wybaczyć, ale nie możemy rozpatrywać tego (decyzji UE) inaczej niż działania nieprzyjazne, które szkodzą suwerenności Białorusi, i nie możemy pozostawić tego bez reakcji – napisał Makiej w swym piątkowym oświadczeniu.

Obecną sytuację na Białorusi nazwał "bolesnym etapem narodowego dorastania". "Dajcie nam go przejść. Lepiej z waszą pomocą, ale bez prób przymuszenia z wykorzystywaniem nacisków politycznych, finansowych i innych" – zaapelował minister. "To nie pierwsze sankcje w naszej historii i nasza historia się na tym nie kończy. Przejdziemy przez to, jak i przez poprzednie (sankcje). Rezultat jest wiadomy. Wszyscy razem stracimy czas. Stracimy rytm, który potrzebny jest naszym krajom i społeczeństwom" – ocenił Makiej.

Według ministra Mińsk i UE "często różnią się podejściem". "Przy pierwszych poważnych wyzwaniach dla naszego państwa od razu wzywacie do sankcji. Tym w istocie potwierdzacie rację tych, którzy nie wierzą w naszą suwerenność, zdolność do budowania równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji z waszymi państwami" – powiedział.

Konferencja Cichanouskiej

- Mam nadzieję i wierzę w to, że władze usłyszą swój naród. Tak jak zawsze mówiono nam, że prezydent (Alaksandr Łukaszenka) kocha swój kraj i naród, a to, co widzi teraz, jasno daje mu do zrozumienia, że ludzie chcą zmian. I mam wielką nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i naród będzie usłyszany. Otworzą się na dialog i odbędą się nowe, przejrzyste, uczciwe wybory - oznajmiła Cichanouska podczas swojej pierwszej konferencji prasowej w Wilnie.

Cichanouska, która przebywa na Litwie, poinformowała, że na razie nie rozważa startu w wyborach prezydenckich na Białorusi. "Naszym celem jest teraz doprowadzenie do tego, by te wybory się odbyły" - podkreśliła. Zaznaczyła przy tym: "Bardzo kocham swój kraj i chcę wrócić, i wrócę, kiedy będę się tam czuć bezpiecznie".

Kontrkandydatka Łukaszenki w niedawnych wyborach prezydenckich nie potrafiła powiedzieć, jak długo będą trwały protesty w jej kraju, ale zauważyła, że "naród już nigdy nie będzie mógł zaakceptować obecnej władzy, nie będzie mógł zapomnieć tego, co się wydarzyło".

