Cichanouska: wrócę na Białoruś, kiedy będę się tam czuć bezpiecznie

Pytana o to, czy obawia się możliwości ingerencji Rosji w wydarzenia na Białorusi, Cichanouska wezwała wszystkie kraje świata, by szanowały suwerenność jej kraju.

Cichanouska zapewniała, że Moskwa nie próbowała się z nią skontaktować w związku z sytuacją w jej kraju.

"Wierzę, że władze usłyszą swój naród"

- Mam nadzieję i wierzę w to, że władze usłyszą swój naród. Tak jak zawsze mówiono nam, że prezydent (Alaksandr Łukaszenka) kocha swój kraj i naród, a to, co widzi teraz, jasno daje mu do zrozumienia, że ludzie chcą zmian. I mam wielką nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i naród będzie usłyszany. Otworzą się na dialog i odbędą się nowe, przejrzyste, uczciwe wybory - powiedziała kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi.

Podziękowała też wszystkim krajom, które wspierają białoruski naród.

Wyjechała na Litwę "poddana silnym naciskom"

Cichanouska od 11 sierpnia przebywa na Litwie. Jak poinformował szef litewskiej dyplomacji, została poddana silnym naciskom i nie miała innej możliwości, niż wyjechać z Białorusi. Mąż Cichanouskiej został aresztowany na Białorusi. Ich dzieci na Litwę zostały wywiezione jeszcze przed białoruskimi wyborami prezydenckimi.

W wyborach prezydenckich z 9 sierpnia Cichanouska zdobyła według oficjalnych danych 10,1 proc. głosów. Ubiegający się o reelekcję Łukaszenka miał zdobyć 80,1 proc. głosów. Wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane. W kraju odbywają się powyborcze protesty. Na ulice Mińska i innych miast wyszły setki tysiące Białorusinów w największych w historii kraju pokojowych manifestacjach.

