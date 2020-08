Rodzina szefa MSZ Białorusi miała otrzymywać pogróżki. Dom przeciwnika Łukaszenki oblany farbą

- Mogę jeszcze zrozumieć, kiedy groźby brzmią pod adresem urzędnika państwowego, zajmującego konkretne stanowisko. Ale podłe, anonimowe naciski na rodzinę, w tym na małoletnie dzieci, w żaden sposób nie łączą się w mojej głowie z pojęciem demokracji - powiedział w czwartek Makiej, zwracając się do białoruskich dyplomatów.

- Za łzy mojego jedenastoletniego syna jestem gotów przegryźć gardło. Demokracją to nawet nie pachnie. Pachnie pogromami i przemocą. Być może pojedyncze osoby ulegną, ale ogólnie – dziękuję, tym, którzy grożą, bo takie działania tylko zjednoczą tych, którzy chcą dobra dla ojczyzny - powiedział minister.

"Jesteście za białymi czy za czerwonymi?"

- Jesteście za białymi czy za czerwonymi? (…) Tak, osobistych wyborów trzeba dokonywać zawsze. Pytanie, w jakich warunkach to się odbywa - mówił Makiej, cytowany w komunikacie służby prasowej MSZ.

Wskazał również, że wobec wydarzeń w kraju nie można pozostać obojętnym. - Ponieważ uznajemy ogólnoludzkie, nasze białoruskie wartości, jesteśmy za jednością w narodzie, nie uznajemy radykalizmu i nieuzasadnionej przemocy – dodał.

Kierując się do pracowników MSZ, Makiej podkreślił, że "nie należy iść za masami". - Przemiany są potrzebne, nikt temu nie zaprzecza. Jednak nie za cenę wewnętrznego konfliktu czy rewolucji. W takim przypadku ofiar i negatywnych konsekwencji będzie o wiele więcej - ocenił.

Przyłączył się do opozycji, ochlapano mu dom

W nocy ze środy na czwartek ktoś ochlapał czerwoną farbą dom Pawła Łatuszki – byłego dyplomaty, ministra i dyrektora teatru, który dołączył do utworzonej przez opozycję Rady Koordynacyjnej – poinformowało Radio Swaboda.

Sam Łatuszka nie był w tym czasie w domu. Obecnie jest bezpieczny, ma zapewnioną ochronę, a jego rodzina przebywa za granicą – podała Swaboda.

Wcześniej Łatuszka mówił mediom niezależnym, że otrzymywał groźby. Jego bliscy wyjechali z kraju po tym, jak otwarcie poparł protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów. Został za to zwolniony z funkcji dyrektora Teatru im. Janki Kupały w Mińsku. W ślad za nim rezygnację złożyli aktorzy i większość pracowników teatru.

W środę pojawiła się informacja, że budynek jest pilnowany przez milicję, a pracownicy, którzy złożyli rezygnację, nie mogą wejść do budynku.

Cel Rady Koordynacyjnej: pokojowy transfer władzy

Łatuszka dołączył do Rady Koordynacyjnej powołanej z inicjatywy kandydatki na prezydenta w niedawnych wyborach Swiatłany Cichanouskiej, która po wyborach została przez władze nakłoniona do opuszczenia kraju. Rada stawia sobie za cel doprowadzenie do pokojowego transferu władzy. Zdaniem jej członków oraz wielu Białorusinów, którzy od 9 sierpnia uczestniczą w masowych protestach, wybory zostały sfałszowane. Według Centralnej Komisji Wyborczej urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka zdobył 80,1 proc. głosów.

Łatuszka był w przeszłości m.in. ministrem kultury, a także ambasadorem w Polsce i we Francji.