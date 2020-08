- Ławka rezerwowych w Prawie i Sprawiedliwości jest długa, także decyzje na pewno zapadną niebawem. Jeżeli sam dostałbym propozycję, to bardzo poważnie bym się nad nią zastanawiał. Porozmawiałbym z żoną - powiedział Stanisław Karczewski pytany, czy objąłby stanowisko szefa resortu zdrowia po rezygnacji Łukasza Szumowskiego. Były marszałek Senatu to nie jedyny potencjalny kandydat.

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza.

- W ciągu najbliższych paru dni przedstawię nazwisko jego następcy. To również kwestia, która podlega ustaleniom politycznym i na poziomie politycznym ona zostanie zatwierdzona wraz ze mną. Przedstawimy to nazwisko do końca tygodnia - przekazał premier Mateusz Morawiecki po konferencji prasowej szefa resortu zdrowia.

Premier @MorawieckiM w #Katowice: W ciągu kilku dni przedstawię nazwisko następcy ministra @SzumowskiLukasz. Będzie to do końca tygodnia. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 18, 2020

"Polityk musi być gotowy na wszystko"

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy zastąpi ministra zdrowia "zapewniał, że jeśli dostałby taką propozycję", to "bardzo poważnie by się nad nią zastanawiał".

- Polityk musi być gotowy na wszystko. Nikt wcześniej nie prowadził ze mną rozmów na ten temat - mówił Karczewski.

Karczewski dodawał, że każdy moment na rezygnację z szefowania resortem "jest trudny". - Mamy trudny okres, ale dajemy sobie z nim radę. Pan minister stanął na wysokości zadania, pracował bardzo intensywnie. W rozmowach ze mną często przyznawał, że pracował ponad siły, co często było widoczne - tłumaczył.

- Ja zawsze jestem zawsze gotowy do rozmów. Jeśli będą takie propozycje, to będę rozmawiał i podejmował decyzję. Takich propozycji nie było. Nasza "ławka" nie tylko w zakresie służby zdrowia jest duża i jest bardzo wielu polityków, którzy znają się na służbie zdrowia i mają doświadczenie.

"Długa ławka"

"Ławkę rezerwowych", o której mówił Karczewski mogą stanowić parlamentarzyści z wykształceniem medycznym. Są to posłowie Zjednoczonej Prawicy: Tomasz Latos (przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia), Elżbieta Płonka, były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, Katarzyna Sójka, Czesław Hoc, Anna Dąbrowska-Banaszek, Andrzej Sośnierz oraz Wojciech Maksymowicz.

Wśród senatorów, oprócz samego Karczewskiego, mowa z kolei o: Margarecie Brudner, Dorocie Czudnowskiej, Bogusławie Orzechowskiej i Andrzeju Wojtyle.

W grę wchodzą również dotychczasowi sekretarze stanu w MZ: posłanka Józefa Szczurek-Żelazko oraz senator Waldemar Kraska.

Z nieoficjalnych informacji Onetu wynika, że to właśnie Kraska ma duże szanse na objęcie stanowiska ministra zdrowia po rekonstrukcji rządu planowanej na jesień. Sam wiceminister zapewnia, że "decyzje podejmuje premier Mateusz Morawiecki".

Z pokierowania resortem, w przypadku propozycji "prawdopodobnie nie odmówiłby" poseł Porozumienia i były prezes NFZ Andrzej Sośnierz, który jednak krytykował przyjętą przez rząd strategię walki z Covid-19. - To nie do mnie należy, czy moja osoba wchodzi w grę. Jeśli dostanę propozycję, to zapewne bym nie odmówił, ale to tylko luźne rozważania. Nikt takiej propozycji mi nie składał - mówił sam zainteresowany w rozmowie z portalem Onet.

