Cichanouska: zróbcie wszystko, by żyć w kraju do życia

Zróbcie wszystko, by żyć w kraju do życia - zaapelowała w opublikowanym we wtorek nagraniu kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłana Cichanouska. Podkreśliła, że "propaganda robi z patriotów przestępców". Wg. doniesień agencji TASS Ambasador Rosji w Mińsku Dmitrij Miezencew przybył we wtorek do ministerstwa spraw wewnętrznych Białorusi.