Putin rozmawiał z unijnymi przywódcami. Tematem Białoruś

Jak informuje Steffen Seibert, Merkel zażądała przy tym, by białoruski rząd podjął "narodowy dialog z opozycją i społeczeństwem" w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu. Podkreśliła również, że władze w Mińsku muszą zaprzestać używania przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji i niezwłocznie uwolnić więźniów politycznych.

ZOBACZ: Ambasador Białorusi rezygnuje. Wcześniej poparł protestujących

Kreml podał, że Putin i Merkel omówili sytuację na Białorusi po wyborach prezydenckich. "Ze strony rosyjskiej zaakcentowano, że nie do przyjęcia są wszelkie próby ingerencji z zewnątrz w sprawy wewnętrzne Białorusi, prowadzące do dalszej eskalacji kryzysu" - głosi komunikat, wydany po rozmowach. Rosja wyraziła także nadzieję na "jak najszybszą normalizację sytuacji" - dodano.

Połączenie z Paryżem

Służby prasowe Putina przekazały, że omówił on z Macronem "zaostrzającą się sytuację na Białorusi". Rosyjski prezydent "podkreślił, że niedopuszczalne jest ingerowanie w sprawy wewnętrzne" sąsiedniego kraju. Za nie do zaakceptowania Putin uznał również "okazywanie presji na władze" białoruskie.

ZOBACZ: "Szokujące słowa i rozpaczliwy gest Łukaszenki". Ociepa o rozmowach z Putinem

Obie strony "wyraziły zainteresowanie jak najszybszym uregulowaniem powstałych problemów" - głosi komunikat. Prezydenci porozumieli się także, że będą kontynuować kontakty na różnych szczeblach.

Rozmowy szefa białoruskiego MSZ

Minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej przeprowadził we wtorek rozmowy telefoniczne z szefami MSZ Finlandii i Szwecji, Pekką Haavisto i Ann Linde - podało MSZ w Mińsku. Poruszono m.in. temat sytuacji po wyborach na Białorusi - dodano.

Jak przekazało ministerstwo, cytowane przez państwową białoruską agencję BiełTA, Makiej i Haavisto wyrazili "wzajemne zainteresowanie utrzymaniem kanałów komunikacji, kontynuacją roboczych kontaktów i podtrzymywaniem dialogu". Wymieniono także opinie na temat sytuacji zaistniałej po wyborach prezydenckich na Białorusi i perspektyw dalszej współpracy - wskazano.

ZOBACZ: Premier rozmawiał z Cichanouską. "Białorusini mają pełne wsparcie Polski"

Z kolei podczas rozmowy z Linde Makiej omówił perspektywy współpracy Białorusi z Unią Europejską i OBWE - przekazało ministerstwo. Dyskutowano również o rozwoju "powyborczej sytuacji" na Białorusi.

Szczyt UE a sprawy Białorusi

Podczas środowego wideoszczytu unijni liderzy mają wesprzeć Białorusinów protestujących przeciw fałszerstwom wyborczym i ostrzec Rosję przed ingerencją. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości. Nadzwyczajna wideokonferencja szefów państw i rządów krajów unijnych odbędzie się 10 dni po wyborach prezydenckich na Białorusi, które - jak wskazuje białoruska opozycja - zostały sfałszowane.

ZOBACZ: Premier Morawiecki apeluje o nadzwyczajny szczyt ws. Białorusi

O zwołanie szczytu w związku z tym kryzysem zwracał się w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. W odpowiedzi na wydarzenia za wschodnią granicy Polski UE zorganizowała w piątek spotkanie ministrów spraw zagranicznych, jednak ze względu na niegasnące protesty i brutalną początkowo odpowiedź na nie ze strony władz w Mińsku szef Rady Europejskiej zdecydował o organizacji wideokonferencji na najwyższym szczeblu.

- To, czego byliśmy świadkami na Białorusi, jest nie do przyjęcia. Wybory 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe. Przemoc wobec pokojowych demonstrantów, która później nastąpiła, była szokująca i należy ją potępić. Ci, którzy za nią odpowiadają, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - napisał w wystosowanym w poniedziałek wieczorem zaproszeniu do przywódców Michel.

Unijne sankcje

Przypomniał, że UE - zgodnie z decyzją ministrów spraw zagranicznych - rozpoczęła prace nad sankcjami. Chodzi o restrykcje wobec osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszowanie wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Ta sprawa będzie jednak tylko jednym z wątków środowej narady szefów państw i rządów.

ZOBACZ: Sankcje to "koniec polityki". Białoruś o stosunkach z UE

- Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości. Aby było to możliwe, przemoc musi zostać zakończona, a rozpocząć się musi pokojowy i pluralistyczny dialog. Przywództwo Białorusi musi odzwierciedlać wolę narodu. Nie powinno być żadnych zewnętrznych ingerencji - zaznaczył Michel.

WIDEO - Katastrofa kolejowa w USA. "Scena jak z piekła" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP