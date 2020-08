Przywódcy krajów UE zaplanowali wideokonferencję ws. Białorusi

"Białorusini mają prawo decydować o swojej przyszłości i swobodnie wybierać swojego przywódcę. Przemoc wobec protestujących jest niedopuszczalna i nie można na nią pozwalać" - napisał Michel na Twitterze.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed