Wróciła ze spaceru. W przedpokoju zobaczyła… ptasznika

To spotkanie z pewnością zmroziło krew w żyłach mieszkanki jednego z osiedli na Pradze Południe. Na wracającą ze spaceru kobietę czekał nietypowy "gość". Był to ptasznik olbrzymi. Zwierzę pojawiło się na ścianie w przedpokoju.

"To nie był zwykły pająk, z którymi spotykamy się na co dzień. Kobieta na wszelki wypadek wycofała się na klatkę schodową i zadzwoniła po pomoc do straży miejskiej. Przybyły na miejsce Ekopatrol grzecznie wyprosił nieproszonego przybysza – bezpiecznie go odłowił przy pomocy specjalistycznego sprzętu i przetransportował do warszawskiego ogrodu zoologicznego" – poinformowała straż miejska m.st. Warszawy.

W zoo potwierdzono, że "gość", który odwiedził mieszkankę osiedla na Pradze Południe, to ptasznik olbrzymi.

Ptasznik olbrzymi to pająk, który w warunkach naturalnych żyje jedynie w Brazylii. Zwierzę należy do grupy największych współcześnie żyjących pajęczaków. Co ciekawe, rozpiętość odnóży dorosłej samicy tego gatunku może osiągnąć nawet do 30 cm, z kolei długość ciała do 10 cm.

W ubiegłym roku mieszkaniec Śródmieścia znalazł w swoim mieszkaniu jadowitego ptasznika. - Młody mężczyzna poinformował nas, że pająka wielkości dłoni zauważył w toalecie. Zrobił mu zdjęcie i wysłał wujkowi, który jego zdaniem zna się na pająkach, a potem zadzwonił na numer alarmowy 986 - mówiła st. str. Kinga Nowakowska z Ekopatrolu. Zwierzę zostało przetransportowane do ośrodka CITES przy warszawskim ogrodzie zoologicznym.

