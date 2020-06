Plaga szczurów. Mieszkańcy miast narzekają na gryzonie

- Szczury na początku chodziły tylko w nocy, a teraz biegają po całej kamienicy. Okazuje się, że gniazdo szczurów jest pod moją podłogą! Nie jestem w stanie psychicznie tutaj mieszkać - opowiadała w rozmowie z Radiem Kolor pani Ania mieszkająca na warszawskiej Pradze-Północ. Problem z gryzoniami ma nie tylko stolica. Kilka dni temu pojawiły się one również w jednym z mieszkań w Lublinie.

Pani Ania prawie dwa tygodnie temu opuściła swoje mieszkanie. - Czuję się jak bezdomna - mówiła.

22 czerwca - jak zapowiedział Dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami - podłoga w mieszkaniu lokatorki ma zostać wymieniona. Pani Ania zwróciła się z prośbą do ZGN o przyznanie lokalu zastępczego lub opłacenie pobytu w hotelu. - ZGN nie zaakceptował przeniesienia mnie wraz z synem do hotelu na czas remontu. To ja kolejny tydzień gdzie będę spała? Znowu w samochodzie? - pytała.

Szczurów już nie ma w mieszkaniu?

- My nie zapewniamy przy każdej pracy hotelu i na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby - podkreślał w rozmowie z Radiem Kolor Cezary Szajewski, zastępca dyrektora ZGN Praga-Północ ds. eksploatacji.

- Została wykonana 8 czerwca deratyzacja w lokalu i nie ma już tych szczurów. Nie bardzo rozumiem, że pani mieszka od 2 tygodni w samochodzie - dodał.

Innego zdania jest lokatorka z ul, Szwedzkiej. Pani Ania twierdzi, że gryzonie nadal można spotkać w jej mieszkaniu. Co więcej, na obecność tych zwierząt skarzą się również inni mieszkańcy Pragi-Północ.

Plaga szczurów na warszawskiej Pradze Północ: przegryzają dziury w podłodze, wchodzą do mieszkań. Jedna z mieszkanek od prawie 3 tygodni śpi z synem w samochodzie. Brakuje systemowych działań- alarmują mieszkańcy @warszawa @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/Bt9uXQcOmO — Natalia Żyto (@NataliaZyto) June 19, 2020

W Lublinie zaatakował



To spotkanie nie zakończyło się dobrze. Mężczyzna został dotkliwie pogryziony przez szczura. Do incydentu doszło w minioną sobotę przy ul. Koncertowej w Lublinie.

Niechciany gość dostał się do mieszkania, a jego wizyta doprowadziła do tego, że pokrzywdzony lokator trafił do szpitala. Otrzymał zastrzyk przeciwko tężcowi i wściekliźnie.

Szczur został schwytany przez patrol straży miejskiej. Został przewieziony do kliniki przy ul. Stefczyka. Wiadomość o całym zdarzeniu dotarła także do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt oraz Sanepidu.

Wizyta po wizycie

Jak się okazało, gryzoń, który zaatakował mieszkańca bloku przy ul. Koncertowej, to samica - miała sześcioro młodych.

Co więcej, następnego dnia pojawiły się kolejne kłopoty. – Dostaliśmy informację o pojawieniu się szczura w tym samym lokalu. Odkryliśmy przegryzioną betonową ścianę i nadgryzione drzwi.- mówił w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" Robert Gogola, rzecznik Straży Miejskiej w Lublinie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaznaczyła, że blokiem zajął się sanepid. Drugi szczur został również przewieziony do kliniki przy ul.Stefczyka. Tam zwierzę przechodzi obserwację.

Były bardziej agresywne

W trakcie pandemii COVID-19 w Nowym Jorku i innych miastach zaobserwowano coraz bardziej agresywne zachowanie szczurów. Wychodziły w dzień na ulicę, a nawet wzajemnie się zjadały.

Przed nietypowymi, agresywnymi reakcjami gryzoni ostrzegały amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Tłumaczyły to faktem, że w trakcie pandemii wiele restauracji, barów, stołówek, sklepów było zamkniętych. To zmuszało szczury do poszukiwania nowych źródeł pożywienia.

"Szczury nie stają się agresywne wobec ludzi, ale same wobec siebie. (…) Po prostu rzucają się nawzajem na siebie" - zauważył cytowany przez dziennik "New York Times" dr Bobby Corrigan, miejski rodentolog, czyli specjalista zajmujący się szkodnikami i gryzoniami.

Jak wskazał, były głodne i zdesperowane. W normalnych warunkach szczury w Nowym Jorku żywią się m.in. resztkami jedzenia z restauracji, czy pozostawionymi w ulicznych pojemnikach na śmieci. Widać je często w metrze. Znajdują też odpadki w ściekach i kanałach. Dochodzi między nimi także do przypadków kanibalizmu. "W niektórych populacjach mogą ze sobą walczyć, zjadać swoje młode i bić się między sobą o jedzenie" - wyjaśniał Corrigan.

"Szczury to wytrzymałe szkodniki"

W opinii specjalisty, u gryzoni żyjących w blokach mieszkalnych prawdopodobnie nie zauważono zmian w zachowaniu.

Z kolei naukowiec z Uniwersytetu Fordham, Michael H. Parsons, badający masowe migracje szczurów w pobliżu restauracji, sklepów spożywczych itp., na którego powołuje się nowojorska gazeta, stwierdził, że - szukając pokarmu i wody - nie wędrują one daleko. Minimalizuje to ryzyko zauważenia ich przez ludzi i drapieżniki.

Inny ekspert, Jim Fredericks z National Pest Management Association, zapowiedział, że nie przewiduje zmniejszenia populacji szczurów w związku z ich problemami w trakcie pandemii. Uznał, że ponowne otwarcie placówek zbiorowego żywienia spowoduje, że gryzonie do nich powrócą. "Są odporne. (…) Szczury to wytrzymałe szkodniki" - przekonywał z kolei Parsons.

Mogą przenosić koronawirusa?

Przed kilkoma laty media nowojorskie informowały o nietypowym zjawisku w dzielnicy Bronx. Duży trawnik na jednym osiedli nawet w dzień okupowały tysiące szczurów. Nie reagowały na przechodzących obok nich chodnikami ludzi.

CDC ostrzegają, że obecnie gryzonie mogą się pojawić w miastach i terenach wiejskich nawet tam, gdzie ich wcześniej nie widywano. Zalecają, aby sprawdzić, czy np. pod drzwiami wejściowymi nie ma otworów o wymiarach ok. 1,25 cm lub większych.

Na razie nie ma dowodów, że szczury mogą być zakażone COVID-19 lub mogłyby przenosić wirusa na ludzi.

