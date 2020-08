"Odechciało się rewolucji". Białoruska telewizja pokazała pobitą i skruszoną młodzież

Łapanki, pobicia, huk granatów i wystrzały z broni, to obraz trwających kolejny dzień protestów, które poczynając od Mińska rozlały się na resztę kraju. Początkowo o skali brutalności działań milicji można było dowiedzieć się z niezależnych mediów. Te, w związku z trwającym kilka dni ograniczeniem w dostępnie do internetu, były cenzurowane.

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Teraz o metodach walki z protestującymi informuje także białoruska telewizja publiczna. W materiale poświęconym wyborom prezydenckim pokazano krótką rozmowę z grupą osób, które wyrażają skruchę w związku z udziałem w manifestacjach. Pobita i zastraszona młodzież - jak wynika z relacji - ma wyrzuty sumienia i nie chce już rewolucji.

Według stacji, młodzież pochodzi z Białorusi oraz Ukrainy.

"Widzimy, co się dzieje, jesteśmy z wami"

W mediach społecznościowych pojawiają się głosy wsparcia z różnych części świata. Manifestanci są nazywani bohaterami, a działania władz określa się mianem nieludzkich. "Osoby, które posługują się językiem białoruskim, niech przekażą, że widzimy to, czego doświadczają i jesteśmy z nimi" - pisze jeden z internautów.

"Pozostańcie silni i nie ustawajcie w walce" - dodaje kolejny.

O braku zgody na - jak twierdzi spora część społeczeństwa - sfałszowane wyniki wyborów świadczą nie tylko wielotysięczne protesty. Brutalność i skala przemocy ze strony władzy doprowadziły do rezygnacji z pracy w państwowej telewizji. Z dnia na dzień takich dziennikarzy jest coraz więcej.

"Wcześniej agitował za Łukaszenką"

"Z reżimowej TV Belarus1 zwolnił się znany dziennikarz Jauhien Perlin. To jest jego protest przeciwko temu co się odbywa na Białorusi. Jeszcze kilka tygodni temu agitował za Łukaszenką" - informuje działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut. Dodaje, że już co najmniej pięciu białoruskich dziennikarzy zrezygnowało z pracy w tamtejszej państwowej telewizji.

Perlin pracował w głównym kanale telewizji państwowej BT od 2009 roku. Miał własny show, był prowadzącym telewizji śniadaniowej oraz Eurowizji. Dziennikarz nie podał wyraźnej przyczyny odejścia, napisał jedynie: "Co się stało z moją Białorusią?" Podobnie, jak prowadzący wiadomości Siarhiej Kazłowicz, który odszedł z tego samego kanału - przypomina portal bielsat.eu.

"Trzymano nas w garażu"

O tym, że władza nie oszczędza dziennikarzy przekonał się szef popularnego serwisu sportowego Maxim Berezinsky. - Trzymano nas w jakimś garażu. Musiałem stać niemal przez całe 15 godzin od zatrzymania do zwolnienia. Zwykli policjanci byli w porządku, zabierali nas do toalety i pozwolono trochę spać - mówi w rozmowie z portalem naviny.by.

