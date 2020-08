Główną państwową stacją telewizyjną na Białorusi jest Biełaruś-1; to m.in. na tej antenie pracowali dziennikarze, którzy po niedzielnych wyborach prezydenckich mieli zrezygnować z pracy w ramach protestu i solidarności z obywatelami demonstrującymi na ulicach miast.

Popierali władze, teraz rezygnują z pracy

Andrzej Poczobut poinformował na Twitterze, że dziennikarzy, którzy odeszli z państwowej telewizji jest co najmniej pięciu. Dodał, że wśród nich jest Uładzimir Burko, który w Biełaruś-1 prowadził program "Arsenał". Na treść audycji wpływało tamtejsze Ministerstwo Obrony.

"Burko zwolnił się i wyjaśnił: »Nigdy nie myślałem, że żołnierze i sprzęt, o których opowiadałem, mogą być użyci przeciwko własnemu narodowi«" - przekazał polonijny działacz.

Kolejnym dziennikarzem, który według Poczobuta "zwolnił się z pracy w reżimowej telewizji", jest Jewgienij Pierlin.



"To jest jego protest przeciwko temu, co się odbywa na Białorusi. Jeszcze kilka tygodni temu agitował za Łukaszenką" - wyjaśnił.

Program z pobitą młodzieżą. "Odechciało im się rewolucji"

Biełaruś-1 oraz inne stacje państwowej TV wciąż jednak nadają. Jedna z nich wyemitowała materiał, na którym widać pobitych młodych ludzi, którzy wyrażają skruchę i przyznają, że "odechciało im się rewolucji".

Według stacji, pochodzą oni z Białorusi oraz Ukrainy.

Żołnierze wyrzucają mundury

Przeciw działaniom władzy protestują również niektórzy policjanci i wojskowi. W sieci pojawiają się filmy, na których wyrzucają do śmieci swoje mundury lub je palą.

