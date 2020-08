Protesty na Białorusi. Kobiety wyszły na ulice

- I co, przepędzili je? – wypytywali się przechodnie. Ktoś rzucił: "To są kobiety, ich nie da się przepędzić. I tak wrócą".

"Przemocą miły mi nie będziesz" – taki napis rozpostarły przed sobą na ziemi milczące kobiety. W rękach trzymały kwiaty.

Po kilku godzinach w mediach niezależnych zaczęły się pojawiać zdjęcia takich samych łańcuchów solidarności z innych części miasta, m.in. z dzielnicy Uruczja, Placu Zwycięstwa, z prospektu Niepodległości, stacji metra Uschod, ale także z innych miejscowości – z Grodna, Słucka, Bobrujska, Smolewicz, Mohylewa. W niektórych miejscach doszło do zatrzymań – podał portal TUT.by.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmawiał z przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi Andżeliką Borys.

"Jesteśmy gotowi nieść pomoc humanitarną Polakom mieszkającym na Białorusi - zadeklarowałem w rozmowie z Angeliką Borys. Obecne niezadowolenie społeczne na Białorusi osiągnęło niespotykany poziom. Przemoc nie jest rozwiązaniem, tylko źródłem problemu" - napisał szef rządu.

"Nie ma zaginionych Polaków"

Wydział konsularny ambasady RP na Białorusi potwierdził, że w kraju tym zatrzymano trzy osoby z Polski. - Nie ma w tym momencie na Białorusi zaginionych Polaków – taką informację uzyskała PAP nieoficjalnie w polskiej placówce.

- Potwierdziliśmy, że ta osoba, która jest poszukiwana, została zatrzymana – powiedział rozmówca PAP. Rodziny wszystkich zatrzymanych zostały poinformowane o sytuacji.

Obecnie polskie służby dyplomatyczne podejmują wysiłki na rzecz udzielenia zatrzymanym pomocy konsularnej i doprowadzenia do ich uwolnienia. - Robimy wszystko, by doszło do spotkania z zatrzymanymi – przekazano.