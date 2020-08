W sieci pojawił się film ze Swiatłaną Cichanouską, na którym apeluje do rodaków o "rozsądek i poszanowanie prawa" oraz by nie walczyli z milicją na ulicach białoruskich miast. Zdaniem eksperta, konkurentka Łukaszenki w niedzielnych wyborach została zmuszona do wygłoszenia takiego oświadczenia. To drugie nagranie z Cichanouską opublikowane we wtorek; na poprzednim mówiła, że musiała zbiec na Litwę.