Łukaszenka twierdzi, że protestami sterowano m.in. z Polski

Według wstępnych wyników wyborów podanych przez Centralną Komisję Wyborczą w poniedziałek rano, Łukaszenka zdobył 80,23 proc. głosów, zaś Cichanouska 9,9 proc.

Łukaszenka: polityka powinna być jedna - ludzie

Agencja Bełta podała, że Łukaszenka odwiedził w poniedziałek siedzibę holdingu rolnicze, gdzie rozmawiał o "jakości żywności, rolnictwie budowie mieszkań".

Łukaszenka cytowany przez agencję mówił dzisiaj, że "polityka powinna być jedna: ludzie"

"Chłopców z milicji próbowano atakować i niekiedy atakowano"

Łukaszenka zapewnił, że w ciągu minionej doby wielu osobom odmówiono wjazdu na Białoruś ze względów bezpieczeństwa. - Dokumenty były fałszywe, a większość nie wiedziała, po co jedzie - oświadczył.

Odnosząc się do działań milicji w noc powyborczą oznajmił, że "chłopców z milicji próbowano atakować i niekiedy atakowano, ale chłopcy godnie wytrzymali i odpowiedzieli".

Łukaszenka nazwał wybory prezydenckie "świętem" i oznajmił: "Chcieliśmy ludziom podarować święto, a oni rzeczywiście na to odpowiedzieli". Niemniej - dodał - "ktoś chciał to święto zepsuć". Ludzie ci "pokazali się jeszcze wyraźniej tej nocy" - oświadczył, powołując się w tym miejscu na telefony z zagranicy.

Wymienił liczbę około 50 osób rannych podczas nocnych protestów i około 30 poszkodowanych milicjantów.

To pierwsze oficjalne informacje o prezydencie Białorusi od ogłoszenia wyników wyborów. W niedzielę wieczorem rosyjskie media podawały, że miał on wylecieć samolotem do Turcji.

Łukaszenka rozmawiał też z Siergiejem Lebiediewem, szefem misji obserwacyjnej z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Miał wówczas stwierdzić, że protestami sterowano z Europy.

Cichanouska nie uznaje wynik wyborów

Główna rywalka prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska oznajmiła w poniedziałek, że uważa się za zwyciężczynię niedzielnych wyborów prezydenckich na Białorusi wbrew oficjalnym wynikom podanym przez CKW. Powiedziała o tym na konferencji prasowej.

- Oczywiście nie uznajemy. Uzyskane przez nas dane nie są zgodne z tymi, które ogłoszono - powiedziała Cichanouska dziennikarzom.

Dodała, że nie zamierza opuszczać Białorusi.

Nocne protesty

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku starć z milicją po niedzielnych wyborach prezydenckich na Białorusi - podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na centrum praw człowieka Wiasna działające w Mińsku.