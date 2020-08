Do zdarzenia doszło w środę przy ulicy Baczyńskiego w Bydgoszczy. Mężczyzna wchodził do sklepu dwa razy. Gdy spotkał się z pierwszą odmową, wulgarnie skomentował to i próbował koszulką zasłonić usta. To nie przekonało sprzedawczyni, dlatego wyszedł, wyzywając i grożąc jej.

ZOBACZ: Koronawirus w restauracji McDonald's. Sanepid poszukuje klientów

Po chwili wrócił w maseczce. Ponieważ jednak wcześniej obraził ekspedientkę, ta poinformowała, że go nie obsłuży. Wówczas 44-latek zadał jej silny cios w twarz. Kobieta osunęła się na ziemię, straciła przytomność.

Chwilę później zauważył ją jeden z klientów, który wezwał pogotowie oraz policjantów. 23-latka została przewieziona do szpitala na badania.

- Miałam rozcięte pół wargi, konieczne było szycie. Krew miałam na całej buzi - mówi reporterowi Polsat News pobita ekspedientka. Dodała, że ma założonych kilka szwów, bo rana była szarpana.

Wideo: pobił pracownicę sklepu w Bydgoszczy. Poszło o brak maseczki

Sprawą zajęli się kryminalni z bydgoskich Wyżyn. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i wytypowali sprawcę.

Okazał się nim mieszkaniec bydgoskich Kapuścisk. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności, a także gróźb karalnych.

ZOBACZ: Pijany pradziadek upadł na niemowlę. Dziecko zmarło

Sprawcy grozi wysoka kara pieniężna, bowiem poinformowano sanepid o złamaniu przez niego obowiązujących przepisów dotyczących obostrzeń.

ml/luq/ Wydarzenia, polsatnews.pl