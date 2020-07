Ona miała nakłaniać do pobicia, oni - pobić na śmierć

Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzy osoby w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do tego czynu podżegać miała znajoma pokrzywdzonego. Jej znajomi - kobieta i mężczyzna - pod pretekstem spotkania, mieli go pobić. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu, a podejrzani usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ich na trzy miesiące.

Na początku ubiegłego tygodnia policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie dot. leżącego na trawniku mężczyzny. Na miejsce przyjechała załoga karetki pogotowia, która podjęła reanimację.

Mężczyzna z obrażeniami głowy i ciała został zabrany do szpitala, gdzie niedługo po tym zmarł. Policjanci nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z brutalnym pobiciem.

Czynności procesowe na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora wykonywali wolscy policjanci. Ściągnięto przewodnika z psem tropiącym, zabezpieczono monitoring, patrole policyjne rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Do działań włączyli się wolscy śledczy, policjanci operacyjni oraz mundurowi z pionu prewencyjnego ze wszystkich wydziałów, zostali również wezwani stołeczni funkcjonariusze z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw.

Przełomowy moment



Niedługo po tym funkcjonariusze ustalili tożsamość pokrzywdzonego. Przełomowy moment nastąpił po kilku dniach. Policjanci ustalili wówczas tożsamość sprawców oraz ich możliwe motywy.

Do zatrzymania doszło na warszawskich Włochach, gdzie policjanci zatrzymali podejrzewanych: 21-letniego mężczyznę i jego 27-letnią konkubinę. W tym samym czasie policjanci zatrzymali 35-letnią znajomą pokrzywdzonego. Śledczy udowodnili kobiecie, że miała podżegać do pobicia kolegi.

Z ustaleń wynika, że pokrzywdzony został "zwabiony" w miejsce mało widoczne. Po krótkiej rozmowie kobieta miała go uderzyć, a następnie zaatakować miał 21-latek. Po kilku minutach uczestnicy zdarzenia mieli zostawić pobitego i odejść z miejsca zdarzenia.

Grozi im do 10 lat więzienia



Trójka zatrzymanych trafiła do policyjnej celi, usłyszeli zarzuty. Mężczyzna i kobieta - pobicia ze skutkiem śmiertelnym działając wspólnie i w porozumieniu. 21-latek usłyszał zarzut w recydywie bowiem przebywał on już w zakładzie karnym, który opuścił rok temu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna był notowany za różne przestępstwa.

Znajoma pokrzywdzonego usłyszała zarzut podżegania do pobicia i decyzją prokuratora została objęta policyjnym dozorem. Grozi jej kara do trzech lat więzienia.



Decyzją sądu podejrzani o pobicie ze skutkiem śmiertelnym zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

